¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¦ÀöÀîÍº»Ê¥¢¥Ê¡¢³Æ¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ä¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤Ï¡Ö¿ûÌîÅê¼ê¤Î¥¢¥Ê¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤ë¤«¡×
¢¡ ¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Î¥×¥íÌîµå¡ª¼Â¶·¥¢¥Ê¥ë¡¼¥à2¡¦3·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Èº£Ç¯ÃíÌÜ¤Î¥Á¡¼¥à¡É
¡¡¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿Ø11Ì¾¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë·îÂØ¤ï¤ê¤Î¡ØÅý°ì¥Æ¡¼¥Þ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡È¼Â¶·¥¢¥Ê¥ë¡¼¥à¡É¡£2¡¦3·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï3·î28Æü¤Î¥×¥íÌîµå³«Ëë¤Ë¸þ¤±¡¢³ÆµåÃÄ1Æü¤«¤é½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Èº£Ç¯¤ÎÃíÌÜ¥Á¡¼¥à¡É¤À¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¦ÀöÀîÍº»Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÃíÌÜ¥Á¡¼¥à¤Ëºòµ¨4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿µð¿Í¤òµó¤²¤ë¡£¡ÖºòÇ¯¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¼«¸Êµ¾À·¤ÎÀº¿À¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤ÊÌîµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¾ÂÇ¡¢¿ÊÎÝÂÇ¤Î½ÅÍ×À¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ1ÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯Ìîµå¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä¹Ãú¾ì¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤òÀ©¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤ÏÅê¼êÎÏ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎVÃ¥²ó¤òÀ®¤·ÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿ûÌîÅê¼ê¤Î´°Á´Éü³è¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·¥¨¡¼¥¹¤Î¸Í¶¿Åê¼ê¤¬3Ç¯Ï¢Â³£²·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤Î¤È»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¤¬2Ç¯Ï¢Â³Æó·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¸åÈ¾Àï¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡£¹âÂ´5Ç¯ÌÜ¤Î¿·¤·¤¤Åê¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï8¾¡¤òµó¤²¤¿¡£ÀèÈ¯¿Ø¤¬¸åÈ¾Àï¤Ë¤«¤±¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£
¡¡¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎËÉ¸æÎ¨¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï°ìºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3ÅÀÂæ¤Î¸åÈ¾¤«¤é¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î2.27¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎËÉ¸æÎ¨¤¬Âç¤¤¯²óÉü¤·¤¿¡£Åê¼êÎÏ¤ÏµîÇ¯Í¥¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÅê¼êÎÏ¡É¤òµó¤²¤¿¡£ÀöÀî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¿¤À¡¢¿ûÌîÅê¼ê¤¬È´¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿ûÌîÅê¼ê¤Î·ê¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢°ì¤ÄÃíÌÜÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë1·îÃæ¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¡¢°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤Î¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¼èºà¤ò¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³粼Åê¼ê¤¤¤ï¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Î¿ô»ú¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆµîÇ¯¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ°ì¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´°÷¤¬²ù¤·¤¯¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¼«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÆüËÜ°ì¤Þ¤ÇÉ¬¤ºÃ£À®¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£Ç¯¤Î»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¤Ï¡¢³«Ëë¤òÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È1·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì´ü´ÖÃæ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿È½é¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢3Ç¯Ï¢Â³Æó·å¾¡Íø¤É¤³¤í¤«ºÇÂ¿¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë6Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë°æ¾åÅê¼ê¤¬µîÇ¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×¤«¤é¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÂ¤ò¤ä¤Ã¤ÈÄÏ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Î¾ì¹ç¤Ï³«Ëë¤«¤é£±Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÈ´¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£1·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â°æ¾åÅê¼ê¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¼«¿È¤Î´ðÁÃÅª¤ÊÂÎÎÏ¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ1Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢º¸¤ÎÀèÈ¯¤ÎÂç¤¤ÊÃì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¥Á¡¼¥à¤¬µîÇ¯¤ÎÅê¼êÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤Î¿ô»ú¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¡¡º£Ç¯µð¿Í¤¬¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»³粼¡¢°æ¾å¤¬ÀèÈ¯¤Î¼´¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤ÇÀöÀî¥¢¥Ê¤Ïµð¿Í¤Î¤É¤³¤òÃíÌÜ¤·¤Æ¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Öº£¤¢¤²¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÀèÈ¯¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÅê¼ê¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢°ÂÄê¤·¤¿6Ëç¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ÇÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Î½øÈ×¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤Î¼ÂÀï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀöÀî¥¢¥Ê¤Ï1Æü¤«¤é3Æü¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥é¥¸¥ª¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¡×¡¢¡ÖÅÚÅÄ¹¸Ç· ÆüÍË¤Î¤Ø¤½¡×¡¢¡ÖÈÓÅÄ¹À»Ê¤ÎOK! Cozy up!¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢µÜºê¤«¤é¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î³Æ¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
¡¡ÀöÀî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ÎÂè1¥¯¡¼¥ë¤Ï¼ÂÀï¤ËÆþ¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦1¥ö·î´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊóÆ»¿Ø¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò½¦¤Ã¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£ÀöÀî¥¢¥Ê¤ÎÃíÌÜ¤¹¤ëµð¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î³Æ¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿Ø11Ì¾¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë·îÂØ¤ï¤ê¤Î¡ØÅý°ì¥Æ¡¼¥Þ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡È¼Â¶·¥¢¥Ê¥ë¡¼¥à¡É¡£2¡¦3·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï3·î28Æü¤Î¥×¥íÌîµå³«Ëë¤Ë¸þ¤±¡¢³ÆµåÃÄ1Æü¤«¤é½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Èº£Ç¯¤ÎÃíÌÜ¥Á¡¼¥à¡É¤À¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¦ÀöÀîÍº»Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÃíÌÜ¥Á¡¼¥à¤Ëºòµ¨4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿µð¿Í¤òµó¤²¤ë¡£¡ÖºòÇ¯¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¼«¸Êµ¾À·¤ÎÀº¿À¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤ÊÌîµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¾ÂÇ¡¢¿ÊÎÝÂÇ¤Î½ÅÍ×À¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ1ÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯Ìîµå¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä¹Ãú¾ì¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤òÀ©¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎËÉ¸æÎ¨¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï°ìºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3ÅÀÂæ¤Î¸åÈ¾¤«¤é¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î2.27¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎËÉ¸æÎ¨¤¬Âç¤¤¯²óÉü¤·¤¿¡£Åê¼êÎÏ¤ÏµîÇ¯Í¥¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÅê¼êÎÏ¡É¤òµó¤²¤¿¡£ÀöÀî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¿¤À¡¢¿ûÌîÅê¼ê¤¬È´¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿ûÌîÅê¼ê¤Î·ê¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢°ì¤ÄÃíÌÜÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë1·îÃæ¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¡¢°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤Î¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¼èºà¤ò¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³粼Åê¼ê¤¤¤ï¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Î¿ô»ú¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆµîÇ¯¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ°ì¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´°÷¤¬²ù¤·¤¯¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¼«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÆüËÜ°ì¤Þ¤ÇÉ¬¤ºÃ£À®¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£Ç¯¤Î»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¤Ï¡¢³«Ëë¤òÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È1·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì´ü´ÖÃæ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿È½é¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢3Ç¯Ï¢Â³Æó·å¾¡Íø¤É¤³¤í¤«ºÇÂ¿¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë6Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë°æ¾åÅê¼ê¤¬µîÇ¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×¤«¤é¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÂ¤ò¤ä¤Ã¤ÈÄÏ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Î¾ì¹ç¤Ï³«Ëë¤«¤é£±Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÈ´¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£1·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â°æ¾åÅê¼ê¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¼«¿È¤Î´ðÁÃÅª¤ÊÂÎÎÏ¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ1Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢º¸¤ÎÀèÈ¯¤ÎÂç¤¤ÊÃì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¥Á¡¼¥à¤¬µîÇ¯¤ÎÅê¼êÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤Î¿ô»ú¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¡¡º£Ç¯µð¿Í¤¬¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»³粼¡¢°æ¾å¤¬ÀèÈ¯¤Î¼´¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤ÇÀöÀî¥¢¥Ê¤Ïµð¿Í¤Î¤É¤³¤òÃíÌÜ¤·¤Æ¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Öº£¤¢¤²¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÀèÈ¯¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÅê¼ê¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢°ÂÄê¤·¤¿6Ëç¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ÇÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Î½øÈ×¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤Î¼ÂÀï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀöÀî¥¢¥Ê¤Ï1Æü¤«¤é3Æü¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥é¥¸¥ª¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¡×¡¢¡ÖÅÚÅÄ¹¸Ç· ÆüÍË¤Î¤Ø¤½¡×¡¢¡ÖÈÓÅÄ¹À»Ê¤ÎOK! Cozy up!¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢µÜºê¤«¤é¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î³Æ¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
¡¡ÀöÀî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ÎÂè1¥¯¡¼¥ë¤Ï¼ÂÀï¤ËÆþ¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦1¥ö·î´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊóÆ»¿Ø¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò½¦¤Ã¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£ÀöÀî¥¢¥Ê¤ÎÃíÌÜ¤¹¤ëµð¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î³Æ¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë