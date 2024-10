映画版『ベスト・キッド』シリーズの最新作『Karate Kid: Legends(原題)』よりポスターがお披露目された。ニューヨーク・コミコンでは会場限定の予告編映像が公開されたことを米などが伝えている。

オリジナルの『ベスト・キッド』(1984)は、高校生のダニエル・ラルーソー(ラルフ・マッチオ)が、空手の達人ミスター・ミヤギ(パット・モリタ)から手ほどきを受け、空手大会を目指す物語。のちに続編3作が製作され、2010年にはジェイデン・スミスとジャッキー・チェンによるリメイク版も公開された。また、1作目の34年後を描くのTVシリーズ「コブラ会」(2018-)も、現在シーズン6まで続いている。

最新映画『Karate Kid: Legends』では、ラルフ・マッチオとジャッキー・チェンが同じ役で出演することで、別々とされてきた2つの『ベスト・キッド』ユニバースが接続されることになる。

Legends are forever.



Jackie Chan, Ben Wang, and Ralph Macchio star in Karate Kid: Legends - exclusively in movie theatres May 30, 2025.