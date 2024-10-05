¥Û¥¹¥È¤ÎÇä³ÝÃÏ¹ö¤òÍýÍ³¤Ë¡Ö¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤¹¤ë¿Í¤â¡£¡ÈÇä³Ý¤Î¸å°ä¾É¡É¤ËÇº¤à½÷À¤¬Â¿¤¤¥ï¥±
¡¡¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¡Ö¤¿¤«¤Ê¤·°¡ÍÅ¡×¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡£2016Ç¯¤Ë¡Ö¤Û¤«¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½÷Í¥À¸³è2Ç¯È¾¤¬·Ð²á¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç°úÂà¤ò·è°Õ¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆ±¿ÍºîÉÊ¤ä¥»¥¯¥·¡¼¥Ó¥Ç¥ª¤ÎµÓËÜ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£
¢¡¥Û¥¹¥È¤ÎÇä³ÝÌäÂê¤Ï¥»¥¯¥·¡¼¶È³¦¤Ë¤â¡Ä
¡¡¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÎÇä³Ý¤È¤ÏÍ×¤¹¤ë¤Ë¡È¥Ä¥±¡É¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤é´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËÊÖºÑ¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Å¹¤¬Çä³Ý¤Î¾å¸Â¤ò·è¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªµÒ¤¬ÊÖ¤¹¥¢¥Æ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Ä¥±¤¿¤ê¡¢¥Û¥¹¥È¤¬Çä¤ê¾å¤²¤Î¤¿¤á¤Ë¸ÜµÒ¤ËÌµÍý¤ò¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»ö°Æ¤¬Â¿È¯¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³ÆÃÏ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½ù¡¹¤ËÏÃ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢Çä³ÝÌäÂê¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Û¤É¡£¤³¤¦¤·¤Æ2024Ç¯4·î¤è¤ê¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÏÇä³ÝÀ©ÅÙ¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö¥Ä¥±À©ÅÙ¤Ï¸«»ö¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ìë¤Î³¹¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Ç¤¿¤·¤á¤Ç¤¿¤·¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÈË²Ú³¹¤Î¶²¤í¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡Çä³Ý¤Î¸å°ä¾É¤Ï¥»¥¯¥·¡¼¶È³¦¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢¡È¤½¤Î¤¿¤á¤À¤±¡É¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤È»ê¤ë½÷À¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¡Çä³ÝÀ©ÅÙ¤¬ÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡È¥Á¥ã¥é¡É¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â
¡¡2024Ç¯4·î¤ËÇä³ÝÀ©ÅÙ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢º£¤Þ¤ÇÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¥Ä¥±¤¬¥Á¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç°û¤ß¿©¤¤¤·¤¿ÎÁ¶â¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢Èá¤·¤¤¤«¤ÊÇä³Ý¤ËÇä³Ý¤ò½Å¤Í¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï´¶³Ð¤¬Ëãáã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±²Ãæ¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï´íµ¡¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿º¢¤Ë¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¿¤ó¤Þ¤ê¤ÈÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¥Ä¥±¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡É¾õÂÖ¤À¡£
¡¡¸½¼ÂÅª¤Ê¿ô»ú¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÊ§¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤¿½÷À¤Ï¡¢ºÇ½ª¼êÃÊ¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¶È³¦¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡¥»¥¯¥·¡¼¶È³¦Æþ¤ê¤·¤Æ¤âÉ¬¤ºÊÖ¤»¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
¡¡¤Ê¤ª¡¢Çä³Ý¤Þ¤ß¤ì¤Î½÷À¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÄÌ¤¨¤ë·ÐºÑÎÏ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÄã¼ýÆþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Û¥¹¥È¤âÌÀ¤é¤«¤ËÊÖ¤»¤Ê¤¤¤ªµÒ¤Ë¤Ï¥Ä¥±¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Çä³Ý¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¶È³¦Æþ¤ê¤ò·è¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¤Û¤Ü100¡óÌë¿¦¤Î½÷À¤À¡£
¡¡Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤ª¶â¤¬¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ëµ¤¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤À¤¬¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ´°ºÑ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢²¾¤ËÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀìÂ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ä¥±¤Î¶â³Û¤¬ÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤é°ì²ó¤Î¥®¥ã¥é¤ÇÁ´Éô¤ÏÊÖ¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÎÎã¤À¤È¡¢°ìÈ¯¥É¥«¥ó¤È¥®¥ã¥é¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯´°ºÑ¤ÎÌÜ½è¤¬¤¿¤¿¤º¡¢Ìë¤Î¤ªÅ¹¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤È¼ýÆþ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¤é¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ëÎ®¤ì¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë´°ºÑ¤Ï¥à¥ê¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÇä³Ý¤Þ¤ß¤ì¤Î½÷À¤Ï¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ø´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£1ËÜ½Ð¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¡ÈÂ¤·¤Ë¤¹¤ë¡ÉÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¢¡¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥ÈÇä³Ý¡×¤ò¤¹¤ë¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤â
¡¡²¾¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÇä³Ý¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£¡Ö¼Ú¶â¤¬¥Á¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤á¤Ç¤¿¤·¤á¤Ç¤¿¤·¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡£Ì¤¤À¤ËÇä³ÝÀ©ÅÙ¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥ÈÇä³Ý¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤âÂ¸ºß¤·¡¢±ä¡¹¤È¥Ä¥±¤Î¥ë¡¼¥×¤Ë¥Ï¥Þ¤êÂ³¤±¤ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â°û¿©Âå¤ÎÊÖºÑÊýË¡¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î3¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡Å¹¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¼êÅÏ¤·
¢Ã´Åö¥Û¥¹¥È¤Ë¼êÅÏ¤·
£¿¶¹þ
¡¡¡¤È¢¤Î¾ì¹ç¤À¤ÈÌ¤¤ÀÅ¹¤ä¥Û¥¹¥È¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·ë¶É¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£Çä³Ý¤¬´°ºÑ¤Ç¤¤Æ¤â¥Û¥¹¥È¤ÇÍ·¤Ö¥¯¥»¤¬È´¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¥Ä¥±¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢¡¥Û¥¹¥È¤ÎÇä³ÝÌäÂê¤Ï¥»¥¯¥·¡¼¶È³¦¤Ë¤â¡Ä
¡¡¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÎÇä³Ý¤È¤ÏÍ×¤¹¤ë¤Ë¡È¥Ä¥±¡É¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤é´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËÊÖºÑ¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Å¹¤¬Çä³Ý¤Î¾å¸Â¤ò·è¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªµÒ¤¬ÊÖ¤¹¥¢¥Æ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Ä¥±¤¿¤ê¡¢¥Û¥¹¥È¤¬Çä¤ê¾å¤²¤Î¤¿¤á¤Ë¸ÜµÒ¤ËÌµÍý¤ò¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»ö°Æ¤¬Â¿È¯¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³ÆÃÏ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö¥Ä¥±À©ÅÙ¤Ï¸«»ö¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ìë¤Î³¹¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Ç¤¿¤·¤á¤Ç¤¿¤·¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÈË²Ú³¹¤Î¶²¤í¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡Çä³Ý¤Î¸å°ä¾É¤Ï¥»¥¯¥·¡¼¶È³¦¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢¡È¤½¤Î¤¿¤á¤À¤±¡É¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤È»ê¤ë½÷À¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¡Çä³ÝÀ©ÅÙ¤¬ÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡È¥Á¥ã¥é¡É¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â
¡¡2024Ç¯4·î¤ËÇä³ÝÀ©ÅÙ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢º£¤Þ¤ÇÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¥Ä¥±¤¬¥Á¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç°û¤ß¿©¤¤¤·¤¿ÎÁ¶â¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢Èá¤·¤¤¤«¤ÊÇä³Ý¤ËÇä³Ý¤ò½Å¤Í¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï´¶³Ð¤¬Ëãáã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±²Ãæ¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï´íµ¡¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿º¢¤Ë¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¿¤ó¤Þ¤ê¤ÈÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¥Ä¥±¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡É¾õÂÖ¤À¡£
¡¡¸½¼ÂÅª¤Ê¿ô»ú¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÊ§¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤¿½÷À¤Ï¡¢ºÇ½ª¼êÃÊ¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¶È³¦¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡¥»¥¯¥·¡¼¶È³¦Æþ¤ê¤·¤Æ¤âÉ¬¤ºÊÖ¤»¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
¡¡¤Ê¤ª¡¢Çä³Ý¤Þ¤ß¤ì¤Î½÷À¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÄÌ¤¨¤ë·ÐºÑÎÏ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÄã¼ýÆþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Û¥¹¥È¤âÌÀ¤é¤«¤ËÊÖ¤»¤Ê¤¤¤ªµÒ¤Ë¤Ï¥Ä¥±¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Çä³Ý¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¶È³¦Æþ¤ê¤ò·è¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¤Û¤Ü100¡óÌë¿¦¤Î½÷À¤À¡£
¡¡Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤ª¶â¤¬¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ëµ¤¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤À¤¬¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ´°ºÑ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢²¾¤ËÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀìÂ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ä¥±¤Î¶â³Û¤¬ÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤é°ì²ó¤Î¥®¥ã¥é¤ÇÁ´Éô¤ÏÊÖ¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÎÎã¤À¤È¡¢°ìÈ¯¥É¥«¥ó¤È¥®¥ã¥é¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯´°ºÑ¤ÎÌÜ½è¤¬¤¿¤¿¤º¡¢Ìë¤Î¤ªÅ¹¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤È¼ýÆþ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¤é¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ëÎ®¤ì¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë´°ºÑ¤Ï¥à¥ê¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÇä³Ý¤Þ¤ß¤ì¤Î½÷À¤Ï¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ø´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£1ËÜ½Ð¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¡ÈÂ¤·¤Ë¤¹¤ë¡ÉÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¢¡¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥ÈÇä³Ý¡×¤ò¤¹¤ë¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤â
¡¡²¾¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÇä³Ý¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£¡Ö¼Ú¶â¤¬¥Á¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤á¤Ç¤¿¤·¤á¤Ç¤¿¤·¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡£Ì¤¤À¤ËÇä³ÝÀ©ÅÙ¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥ÈÇä³Ý¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤âÂ¸ºß¤·¡¢±ä¡¹¤È¥Ä¥±¤Î¥ë¡¼¥×¤Ë¥Ï¥Þ¤êÂ³¤±¤ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â°û¿©Âå¤ÎÊÖºÑÊýË¡¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î3¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡Å¹¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¼êÅÏ¤·
¢Ã´Åö¥Û¥¹¥È¤Ë¼êÅÏ¤·
£¿¶¹þ
¡¡¡¤È¢¤Î¾ì¹ç¤À¤ÈÌ¤¤ÀÅ¹¤ä¥Û¥¹¥È¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·ë¶É¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£Çä³Ý¤¬´°ºÑ¤Ç¤¤Æ¤â¥Û¥¹¥È¤ÇÍ·¤Ö¥¯¥»¤¬È´¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¥Ä¥±¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£