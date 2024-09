【PHOTO】IVE、東京ドーム公演のため日本へ…「東京ガールズコレクション」にも初出演

3日午前、IVEが「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' IN JAPAN」東京ドーム公演のため、金浦(キンポ)国際空港を通じて東京へ出発。彼女たちは9月4日(水)、5日(木)に初の東京ドーム公演を行う。先立って8月17日(土)、18日(日)に開催された「SUMMER SONIC 2024」に出演。東京公演ではIVEの公演を一目みようと多くのファンで溢れかえり、会場の外にまで入場規制がかかった。8月28日(水)には、日本2nd EP「ALIVE」をリリース。9月7日(土)には、さいたまスーパーアリーナで開催される「第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER」にも初登場する。