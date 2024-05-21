À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¿©ÉÊÀ½Â¤Áí¹çÅ¸¡ÖFOOMA JAPAN 2024 ¡×6·î4Æü¤«¤é³«ºÅ¡¡½ÐÅ¸¼Ò¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤äIT³èÍÑÄó°Æ¤âÂ¿¿ôÅ¸¼¨
ÆüËÜ¿©ÉÊµ¡³£¹©¶È²ñ¤Ï¡¢2024Ç¯6·î4Æü¡Á7Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ÅìÅ¸¼¨ÅïÁ´´Û¤Ë¤ÆÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¿©ÉÊÀ½Â¤Áí¹çÅ¸¡ÖFOOMA JAPAN 2024¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£47²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡ÈBreakthrough FOOMA¡É¤È·Ç¤²¡¢½ÐÅ¸¼Ò¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë982¼Ò¤ÇÅ¸¼¨¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï5,000¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¡£
FOOMA JAPAN 2024¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¤Î¿·´ë²è¤È¤·¤ÆÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥»¥ß¥Ê¡¼¤äÅ¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢¿©ÉÊÀ½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤Î¸½¾õ¤ò³µ´Ñ¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤äIT¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸»º¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È²½µ»½Ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤â¤¦1¤Ä¤Î¿·´ë²è¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç±þ±ç¡ª¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î¿©¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªËÌÎ¦4¸©¤Î¿©ÉÊ»º¶È¤Î¤¤¤Þ¡×¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤è¤¦¡ªËÌÎ¦¤Î²Ã¹©¿©ÉÊ¡ÈËÌÎ¦¤Î¿©¥Þ¥ë¥·¥§¡É¡×¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Æ±þ±ç¡×¤Ê¤ÉËÌÎ¦¤Î¿©¤ò±þ±ç¤¹¤ë³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡üFOOMA JAPAN 2024¤Î¿·´ë²è
¡ü1¡§ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ë3¤Ä¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü
¿·ÄÉ²Ã´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊÀ½Â¤¶È¤¬Êú¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯°Ù¤Îµ®½Å¤Ê¥»¥ß¥Ê¡¼¤äÅ¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀß¤±¤ë¡£
¥»¥ß¥Ê¡¼¡§
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¥»¥ß¥Ê¡¼¡¡¡Ø¿©ÉÊ»º¶È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤Î¿ä¿Ê¡Ù
2024Ç¯6·î4Æü¡¡11:00¡Á12:00
Äê°÷95Ì¾(WEB»öÁ°ÅÐÏ¿)
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê Âç¿Ã´±Ë¼ ¿·»ö¶È¡¦¿©ÉÊ»º¶ÈÉô ¿©ÉÊÀ½Â¤²Ý
¸¶ºàÎÁÄ´Ã£¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý²þÁ±¼¼¡¡¼¼Ä¹
°¤ÊÕ°ìÏº »á
¿©ÉÊÀ½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤Î¸½¾õ¤ò³µ´Ñ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦IT¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸»º¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È²½µ»½Ñ¤ä¤½¤ì¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´¡¢¹ñ¤Î´ØÏ¢»Üºö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Å¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¡§
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¿©ÉÊ»º¶È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤Î¿ä¿Ê¡×
¡ÊÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´¡Ë
¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¹âÎð²½Åù¤ËÈ¼¤¤¡¢¿©ÉÊÀ½Â¤¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Åö¼¼¤Ç¶áÇ¯¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¼Â¾Ú»ö¶È¤ÎÀ®²Ì¤ä¡¢ËÜÇ¯4·î¤ËºöÄê¤·¤¿¡Ö¿©ÉÊÀ½Â¤¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅùÆ³ÆþµÚ¤Ó±¿ÍÑ»þ¤Î±ÒÀ¸´ÉÍý¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
³¤³°»Ô¾ì¥»¥ß¥Ê¡¼¡§
³¤³°»Ô¾ì¥»¥ß¥Ê¡¼¡¡¡Ø²Ã¹©¿©ÉÊÍ¢½Ð¤Î¸½¾õ¤È»Ù±çºöÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù
2024Ç¯6·î5Æü¡¡13:00¡Á14:30
¹Ö»Õ¡§ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê Âç¿Ã´±Ë¼ ¿·»ö¶È¡¦¿©ÉÊ»º¶ÈÉô
¿©ÉÊÀ½Â¤²Ý ²Ã¹©¿©ÉÊÍ¢½ÐÈÉ
µÈÅÄ ²ÝÄ¹Êäº´
²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ï¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬Ä¹¤¯¡¢µ¨ÀáÊÑÆ°¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¼þÇ¯Í¢½Ð¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Áê¼ê¹ñ¤ÎÓÏ¹¥¤äÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¤ÆÍ¢½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£ÇÀÎÓ¿å»ºÊª¡¦¿©ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍË¾Ê¬Ìî¤Ç¤¢¤ë²Ã¹©¿©ÉÊÍ¢½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾õ¤ä»Ù±çºöÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ü2¡§ËÌÎ¦¤Î¿©¤ò±þ±ç¤¹¤ë³èÆ°¤ò¼Â»Ü
¡Ö¤³¤Î»þ¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç¡¢ËÌÎ¦¤Î¿©ÉÊ»º¶È¤Î¤¤¤Þ¤òÃÎ¤ê¡¢ËÌÎ¦¤Î¿©¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç±þ±ç¤·¤è¤¦¡ª¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¿©ÉÊµ¡³£¹©¶È²ñ¤¬¼çºÅ¤È¤Ê¤êÁ´¹ñ¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î´ë²è¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡ÖËÌÎ¦¤Î¿©¡¡±þ±ç¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤òFOOMA JAPAN²ñ´üÃæ¤Ë³«Àß¡£
ËÌÎ¦¤Î²Ã¹©¿©ÉÊ¤Î¾Ò²ð¤«¤éËÌÎ¦¤Î³¤¤Î¹¬¡¢»³¤Î¹¬¡¢¶¿ÅÚÎÁÍý¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆËÌÎ¦¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£
¡üFOOMA JAPAN 2024¤Î¼ç¤ÊÆÃ¿§¡¦¸«¤É¤³¤í
¡ü²áµîºÇÂ¿¤Î982¼Ò¤¬½ÐÅ¸¡ª¿©ÉÊÀ½Â¤¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½¸·ë
¿©ÉÊÀ½Â¤¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â·¤¦FOOMA JAPAN¤Ï¡¢¿©ÉÊÀ½Â¤¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯10Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤¬Íè¾ì¤·¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î982¼Ò¡Ê2024Ç¯5·î20Æü¸½ºß¡Ë¤¬½ÐÅ¸¡£¤½¤Î¤¦¤Á119¼Ò¤Î´ë¶È¤¬½é½ÐÅ¸¤È¤Ê¤ë¡£
ºòÇ¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¿©ÉÊÀ½Â¤¡¦²Ã¹©Ê¬Ìî¡¢ÊñÁõ¡¦½¼Å¶Ê¬Ìî¤½¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦IT¡¦IoT¡¦¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯Ê¬Ìî¡¢´Ä¶ÂÐºö¡¦¾Ê¥¨¥Í¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÊ¬Ìî¤Î½ÐÅ¸¼Ò¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡ü¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥¾¡¼¥ó¤Ï30¼Ò¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ ¿·¤¿¤Ë15¼Ò¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì
2022Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥¾¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤¬¶¦ÁÏ¡¦¶¨¶ÈÁê¼ê¤ä¡¢Åê»ñ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿·¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¤ë¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¿©¤Î¥«¥¿¥Á¤ò¶¦¤ËÁÏ¤í¤¦¡×¤È¤·¡¢Á´30¼Ò¤Î¤¦¤Á¿·¤¿¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼15¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥¾¡¼¥ó ¥Ô¥Ã¥Á¥×¥ì¥¼¥ó ¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§
²ñ´üÃæ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È26¼Ò¤Ë¤è¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥×¥ì¥¼¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÂè3²óFOOMA¥¢¥ï¡¼¥É2024 ²ñ´ü½éÆü¤ËºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ê¤É¼õ¾ÞÀ½ÉÊ¤òÈ¯É½
¿©ÉÊµ¡³£¤Îµ»½Ñ¸¦µæ¡¦³«È¯¤ÎÂ¥¿Ê¤ª¤è¤Ó¤½¤Îµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤ò¿Þ¤ê¡¢Í¥½¨¤Ê¿©ÉÊµ¡³£¡¦ÁõÃÖ¤ò¹¤¯¿©ÉÊ»º¶È³¦¤Ë¼þÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ2022Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿FOOMA¥¢¥ï¡¼¥É¡£
º£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëFOOMA¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢±þÊç¿ô28·ï¤ÎÃæ¤«¤é6À½ÉÊ¤¬ºÇÍ¥½¨¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÀ½ÉÊ¤Ë·èÄê¡£ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼õ¾ÞÀ½ÉÊ¤ÏFOOMA JAPAN 2024²ñ´ü½éÆü¤Ç¤¢¤ë2024Ç¯6·î4Æü¤ÎÉ½¾´¼°¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡£ºÇÍ¥½¨¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÀ½ÉÊ¤Ï²ñ´ü½éÆü¤è¤ê¡ÖFOOMA¥¢¥ï¡¼¥É¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
Âè3²ó FOOMA¥¢¥ï¡¼¥É 2024 ³µÍ×¡§
Ì¾¾Î
Âè3²óFOOMA¥¢¥ï¡¼¥É2024
ÌÜÅª
ÆüËÜ¿©ÉÊµ¡³£¹©¶È²ñ¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ê¿©ÉÊµ¡³£¡¦ÁõÃÖ¤ò¸²¾´¤¹¤ëÉ½¾´À©ÅÙ¡ØFOOMA¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤ò2022Ç¯¤ËÁÏÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©ÉÊ²Ã¹©µ¡³£»º¶È³¦¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¿©Ê¸²½¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦»º¶È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÅöÉ½¾´À©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¡¢¿©ÉÊµ¡³£¤Îµ»½Ñ¸¦µæ¡¦³«È¯¤ÎÂ¥¿ÊµÚ¤Ó¤½¤Îµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢Í¥½¨¤Ê¿©ÉÊµ¡³£¡¦ÁõÃÖ¤ò¹¤¯¿©ÉÊ»º¶È³¦¤Ë¼þÃÎ¤·°Ê¤Æ¡¢¿©ÉÊ»º¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¡¢¾Ê¿Í²½¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤Î²ò·è¡¢¿·¤¿¤Ê¿©ÉÊ³«È¯¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¿©Ê¸²½ÊÂ¤Ó¤Ë¿©ÉÊ°ÂÁ´¤Î°ìÁØ¤Î¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç»ñ³Ê
¡§FOOMA JAPAN 2024½ÐÅ¸¼Ò¤Ç±þÊçÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¡¢¤«¤ÄÅ¸¼¨²ñ´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÀ½ÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë´ë¶È¡£
Å¸¼¨²ñ¾ì¤Ë¼Âµ¡Å¸¼¨½ÐÍè¤Ê¤¤À½ÉÊ(¥×¥é¥ó¥ÈÀßÈ÷¡¢À½Â¤¥é¥¤¥óÅù)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï À½ÉÊ¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÅ¸¼¨Êª¡ÊÎã¡§¥Ñ¥Í¥ë¡¢Æ°²èÅù¡Ë¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
±þÊçÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ
¡¦¿©ÉÊ¤òÀ½Â¤¡¦²Ã¹©¤¹¤ëµ¡³£¡¢ÁõÃÖµÚ¤ÓÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¡£
¡¦¿©ÉÊÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë´ØÏ¢µ¡³£¡ÊÊñÁõµ¡³£¡¢¼«Æ°ÈÂÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡Ë¡£
¡¦¿©ÉÊÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë·×Áõ¡¦ÉíÂ°µ¡´ï¡£
¡¦¿©ÉÊÀ½Â¤¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³Æ¼ï¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÄÌ¿®¡¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡Ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÈÎÇä³«»Ï¸å¤ª¤ª¤à¤Í10Ç¯°ÊÆâ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Þ¤Î¼ïÎà
ºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢Í¥½¨¾Þ¡¢FOOMA¥¢¥ï¡¼¥É¿³ºº°Ñ°÷²ñ¾Þ
¿³ºº
Âè»°¼Ô¤ÎÍ¼±¼Ô¤Ë¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¤¿¡ÖFOOMA¥¢¥ï¡¼¥É¿³ºº°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3²ó FOOMA¥¢¥ï¡¼¥É2024 ºÇÍ¥½¨¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÀ½ÉÊ¡§
¡üÅ¸¼¨²ñ¤ÎDX²½¤Ë¼èÁÈ¤ß¡¢IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ÝÂê²ò·è²ÃÂ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍè¾ì¼Ô¤ËÄó¶¡
1¡§Íè¾ì¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¡ÖFOOMA ID¡×¤òÈ¯¹Ô¡§
FOOMA ID¤Ò¤È¤Ä¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊØÍø¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Ç¯ÅÙ¤ËÍè¾ìÅÐÏ¿¤¹¤ëºÝ¤â¡¢FOOMA ID¤Ò¤È¤Ä¤Ç´ÊÃ±¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
2¡§Íè¾ì¼Ô¤È½ÐÅ¸¼Ò¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¸¤à¡ÖFOOMA ID¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¡ÖÍè¾ì¼Ô¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¡×¡§
Íè¾ì¼Ô¤È½ÐÅ¸¼Ò¤ò·Ò¤°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÍè¾ì¼Ô¤Ï¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÅ¸¼Ò¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆÉ¤ß¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤È¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÍúÎò¤¬Íè¾ì¼Ô¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¡¢¶½Ì£¤¢¤ë½ÐÅ¸¼Ò¤äÀ½ÉÊ¾ðÊó¤òÍè¾ì¼Ô¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤Ç±ÜÍ÷¡¦ÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ê¢¨Á´½ÐÅ¸¼Ò¤ËID¥ê¡¼¥À¡¼¥¢¥×¥ê¤òÌµ½þ¤ÇÇÛÉÛ¡Ë
3¡§FOOMA¥¢¥×¥ê¡§
¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¥»¥ß¥Ê¡¼¼õ¹ÖÅÐÏ¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½ÐÅ¸¼Ò¸¡º÷¤äÁ´¥Û¡¼¥ë¥Ö¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤ÉÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤¬ËþºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖFOOMA¥¢¥×¥ê¡×¡£º£Ç¯¤Ï¿·µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¥¢¥×¥ê¤ÈPC¤¬Ï¢Æ°¤·¡¢WEB¥µ¥¤¥È¤«¤é¡Ö¥Þ¥¤¥Þ¥Ã¥×¡×ÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
4¡§¿©ÉÊÀ½Â¤¼«Æ°²½ÁêÃÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹FOODTOWN¡§
¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼«Æ°²½¤Î²ÝÂê²ò·è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖFOODTOWN¡×¡£¼«Æ°²½¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬ÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¡¢ºÇÅ¬¤ÊÁõÃÖ¤ÎÄó°Æ¤«¤éÆ³Æþ¤Þ¤Ç¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£WEB¥µ¥¤¥È FOODTOWN¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ëÀ½ÉÊ¸¡º÷¤ÇºÇÅ¬À½ÉÊ¤òÃµ¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
5¡§¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡FOOMA JAPAN¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«»Ï¡§
FOOMA JAPAN 2024¤Î¾ðÊó¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼¡¢¿©ÉÊµ¡³£¡¢²ñ´üÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡ü¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß ¡ÁÅ¸¼¨²ñ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿À¸¤´¤ß¤ÎºÆ»ñ¸»²½¤ò²ñ¾ìÆâ¤Ç¼Â»Ü¡Á
FOOMA JAPAN¤Ç¤ÏSDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³Åª¤ËÈ¯Å¸²ÄÇ½¤ÊÅ¸¼¨²ñ¤òÌÜ»Ø¤·À¸¤´¤ß¤ÎºÆ»ñ¸»²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢FOOMA JAPAN 2024¤Î²ñ¾ì¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿À¸¤´¤ß¤Î°ìÉô¤ò¥Ð¥¤¥ª¥³¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç½èÍý¤·¡¢À¸À®Êª¤òÅÚ¾í²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¡£
¾ì½ê
Âè£±¥Û¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É(FOOMAÅìµþ¥Ð¥ëÆâ)
¶¨ÎÏ
¥ä¥ó¥Þ¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
Æü»þ
2024Ç¯6·î4Æü¡Á6Æü 10:00¡Á17:00
2024Ç¯6·î7Æü¡¡10:00¡Á14:00
¡üÃÏ¸µ¤«¤éÀ¤³¦¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ£¤¬¤³¤³¤Ë½¸¹ç¤¹¤ë¡ÖFOOMAÅìµþ¥Ð¥ë¡×
2023Ç¯¤ËÂ³¤¹¾Åì¶è¤ÎÌ¾Å¹¤¬ºÆ½¸·ë¤¹¤ë¡ÖFOOMAÅìµþ¥Ð¥ë¡×¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¡£¹¾Åì¶è¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¿¼Àî¤á¤·¡¢¿Íµ¤¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡¢ÏÃÂê¤Î°ïÉÊ¤Ê¤É¹¾Åì¶è¤Î¡Éº£¡É¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¡Ö¤ë¡¼¤¯¤ë¡÷FOOMA¡Ý¹¾Åì¶èÆâ¾ã³²¼Ô»ÜÀß¡¡¼«¼çÀ¸»ºÉÊÈÎÇä¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ý¡×¤ò³«Àß¡£ÉáÃÊ¹¾Åì¶èÌò½ê¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ã³²¼ÔÄÌ½ê»ÜÀß¤Ç¼«¼çÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª²Û»Ò¤ä·Ú¿©¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¹¹¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥¸¥¢·÷¡¢ËÌÊÆÆîÊÆ¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î²°ÂæÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤À¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤â½ÐÅ¹¡£Íè¾ì¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¤âºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ü¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼³«ºÅ
FOOMA JAPAN 2024¤Ç¤Ï¡¢²ñ´üÃæ¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÆÃÊÌ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¿·µ¬¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤Î¥Ò¥ó¥È¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¤·¡¢È¯Å¸¤Ø¤È·Ò¤²¤ë¡£
¡ü¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡ÖÆüËÜÈ¯¤Î¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯¤òÀ¤³¦¤Ë¡Á¿©¤ÎºÇÁ°Àþ¡¦¿©»º¶È¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¡×¡§
2024Ç¯6·î4Æü¡¡13:30¡Á16:00
Äê°÷150Ì¾(WEB»öÁ°ÅÐÏ¿)
¿©¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ï¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤äÊ¶Áè¤ò·Ð¤Æ¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬¿»Æ©¤¹¤ëÃæ¡¢¿©¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ¡¦¿©¤ÎÁªÂò»è¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£CES2024¤Ç¤Ï²ÈÅÅ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬AI¤òÄÌ¤¸¤Æ·àÅª¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëÌ¤Íè¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¿©¤ÏÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëºÇ½ÅÍ×¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¢¤ê¡¢¿©ÇÀ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤«¤ÄË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ò²æ¡¹¼«¿È¤¬ÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¸°¤ò°®¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢²æ¤¬¹ñ¤¬¸Ø¤ëµ»½Ñ¡¦¿©¤Ë´Ø¤ï¤ëµ»¡¦Ê¸²½¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£ÆüËÜ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿½ÅÍ×»º¶È¤Ç¤¢¤ë¿©¤Î²ÄÇ½À¤ò³«Êü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡¢¿©»º¶È¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¥Æ¡¼¥Þ¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿©¤Î¿Ê²½¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÅÁ¤¨¤Ä¤ÄµÄÏÀ¤¹¤ë¡£
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
Session 1
¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯¡Á¥°¥í¡¼¥Ð¥ëºÇÀèÃ¼¥È¥ì¥ó¥É
³ô¼°²ñ¼ÒUnlocX¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO / SKS JAPAN Founder
ÅÄÃæ¹¨Î´ »á
Session £²
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó ¡ÖÆüËÜÈ¯¤Î¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯¤òÀ¤³¦¤Ë¡ª¡×
Session £³
¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖFOOMA¡ßSKS JAPAN¡ÁÆüËÜ´ë¶È¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡©¡×
¡üInteractive Session
Íè¾ì¼Ô»²²Ã·¿´ë²è¡Ö¿©ÉÊÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¼«Æ°²½¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡§
2024Ç¯6·î£µÆü¡¡10:30¡Á12:00
Äê°÷150Ì¾(WEB»öÁ°ÅÐÏ¿)
FOOMA JAPAN 2022¡¢FOOMA JAPAN 2023¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÄ°¹Ö¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤äÄ°¹Ö¼Ô¤«¤é¤Î°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¶áÌ¤ÍèÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤ÎÊý¸þÀ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿©ÉÊÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤Î¼«Æ°²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀîÂ¼ÀèÀ¸¤¬¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê²ñ¾ì¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÆ¤ÏÀ¤¹¤ë¡£
Î©Ì¿´ÛÂç³Ø ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæµ¡¹½ ÆÃÊÌ¾·æÛ¸¦µæ¶µ¼ø
³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥È¥»¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹ Éû¼ÒÄ¹
ÀîÂ¼ÄçÉ× »á
FOOMA¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¡¥¥ê¥ó¡ÖÅÁÀâ¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡×¤¬ÅÁ¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¤Î¶Ë°Õ¡Á¾¦ÉÊ¤Ï¤Ä¤¯¤ë¤Ê»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¡Á¡§
2024Ç¯6·î£µÆü¡¡16:30¡Á12:00
Äê°÷140Ì¾(WEB»öÁ°ÅÐÏ¿)
¡ÖÅÁÀâ¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢ ¡ÖóÊÎÛÃ¸Îï¡ãÀ¸¡ä¡×¡¢¡Ö¥¥ê¥ó¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤É¹·ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¥¥ê¥óFREE¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÏÂÅÄÅ°»á¡£¡ÖÀé¤Ë»°¤Ä¡×¡¢¡Ö°ìÀ¸³¶°ì¥Ò¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¶È³¦¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¶õÁ°¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¿Æ±»á¤¬¡¢33Ç¯Í¾¤Ë¤ï¤¿¤ë0¢ª£±¡Ê¥¼¥í¥¤¥Á¡Ë¤Î¿·»Ô¾ì¡¦¿·µ¬¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏÂ¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤Ê¤É¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Î¶Ë°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¸µ¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Õ¥§¥í¡¼
ÏÂÅÄÅ° »á
µ¡´Ø»ï¡Ö¤Õ¡¼¤Þ¡×Ï¢ºÜ´ë²è¡¡¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥È¡¼¥¯¸ø³«¼èºà¡§
2024Ç¯6·î7Æü¡¡13:00¡Á13:40
Ä°¹ÖÌµÎÁ/ÀèÃå½ç¡ÊÅöÆüÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¡Ë
1994Ç¯¤ÎCD¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡ÖCANDY GIRL¡×¡ÖLOVE2000¡×¡ÖSAMURAI DRIVE¡×Åù¡¢Ê¹¤¯¤È¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¥Ý¥Ã¥×¤Ê³Ú¶Ê¤òÂ¿¿ô¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤äÈþÍÆ¥±¥¢¾¦ÉÊ¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë·È¤ï¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£»äÀ¸³è¤Ç¤ÏÏÂ¿©¹¥¤¤Ç4»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤Ë¤âÊ³Æ®¤¹¤ëhitomi¤µ¤ó¤Ë¡¢ÂÎÄ´°Ý»ý¤ÎÈë·í¤ä¿©°é¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¿©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
hitomi »á
¡üFOOMA JAPAN2024 ³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î
FOOMA JAPAN 2024
FOOD PROCESSING TECHNOLOGY EXPO
ÌÜÅª
¿©ÉÊµ¡³£¡¦ÁõÃÖ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢µ¡´ï¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¾ðÊó¤Î¸òÎ®¤ÈÉáµÚ¤ò¤Ï¤«¤ê¡¢Ê»¤»¤Æ¿©ÉÊ»º¶È¤Î°ìÁØ¤ÎÈ¯Å¸ ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢¡Ö¿©¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¿©ÉÊµ¡³£¤ÎºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢À½ÉÊ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿©¤Îµ»½Ñ¤¬Âó¤¯¡¢¤æ¤¿¤«¤ÊÌ¤Íè¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
²ñ´ü
2024Ç¯6·î4Æü¡Á7Æü
¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å5»þ
²ñ¾ì
Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ÅìÅ¸¼¨Åï¡Ê1¡Á8¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡Ê²ñ´üÃæ¤ÏÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¡£¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¡Ö¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì±Ø¡×¢Î¡ÖÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÅì£·¡¦£¸¥Û¡¼¥ëÁ°¡×¡Ë
µ¬ÌÏ
982¼Ò¡¿¡Ê35,479Ö¡Ë¡Ê2024Ç¯5·î20Æü¸½ºß¡Ë
¢¨½ÐÅ¸¼Ò¿ô¤Ï¶¦Æ±½ÐÅ¸¼Ò¤ò´Þ¤à
Íè¾ì¼Ô¿ô
106,104Ì¾¡Ê2023Ç¯ ³«ºÅ¼ÂÀÓ¡Ë
Æþ¾ì
´°Á´Íè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿À©
¢¨Ì¤ÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¥Æ¡¼¥Þ
Breakthrough FOOMA
¼çºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¿©ÉÊµ¡³£¹©¶È²ñ
¸å±ç
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¢ÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ê½çÉÔÆ±¡¦Í½Äê¡Ë
FOOMA JAPAN 2024¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¤Î¿·´ë²è¤È¤·¤ÆÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥»¥ß¥Ê¡¼¤äÅ¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢¿©ÉÊÀ½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤Î¸½¾õ¤ò³µ´Ñ¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤äIT¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸»º¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È²½µ»½Ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤â¤¦1¤Ä¤Î¿·´ë²è¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç±þ±ç¡ª¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î¿©¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªËÌÎ¦4¸©¤Î¿©ÉÊ»º¶È¤Î¤¤¤Þ¡×¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤è¤¦¡ªËÌÎ¦¤Î²Ã¹©¿©ÉÊ¡ÈËÌÎ¦¤Î¿©¥Þ¥ë¥·¥§¡É¡×¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Æ±þ±ç¡×¤Ê¤ÉËÌÎ¦¤Î¿©¤ò±þ±ç¤¹¤ë³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡ü1¡§ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ë3¤Ä¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü
¿·ÄÉ²Ã´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊÀ½Â¤¶È¤¬Êú¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯°Ù¤Îµ®½Å¤Ê¥»¥ß¥Ê¡¼¤äÅ¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀß¤±¤ë¡£
¥»¥ß¥Ê¡¼¡§
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¥»¥ß¥Ê¡¼¡¡¡Ø¿©ÉÊ»º¶È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤Î¿ä¿Ê¡Ù
2024Ç¯6·î4Æü¡¡11:00¡Á12:00
Äê°÷95Ì¾(WEB»öÁ°ÅÐÏ¿)
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê Âç¿Ã´±Ë¼ ¿·»ö¶È¡¦¿©ÉÊ»º¶ÈÉô ¿©ÉÊÀ½Â¤²Ý
¸¶ºàÎÁÄ´Ã£¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý²þÁ±¼¼¡¡¼¼Ä¹
°¤ÊÕ°ìÏº »á
¿©ÉÊÀ½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤Î¸½¾õ¤ò³µ´Ñ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦IT¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸»º¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È²½µ»½Ñ¤ä¤½¤ì¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´¡¢¹ñ¤Î´ØÏ¢»Üºö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Å¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¡§
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¿©ÉÊ»º¶È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤Î¿ä¿Ê¡×
¡ÊÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´¡Ë
¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¹âÎð²½Åù¤ËÈ¼¤¤¡¢¿©ÉÊÀ½Â¤¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Åö¼¼¤Ç¶áÇ¯¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¼Â¾Ú»ö¶È¤ÎÀ®²Ì¤ä¡¢ËÜÇ¯4·î¤ËºöÄê¤·¤¿¡Ö¿©ÉÊÀ½Â¤¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅùÆ³ÆþµÚ¤Ó±¿ÍÑ»þ¤Î±ÒÀ¸´ÉÍý¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
³¤³°»Ô¾ì¥»¥ß¥Ê¡¼¡§
³¤³°»Ô¾ì¥»¥ß¥Ê¡¼¡¡¡Ø²Ã¹©¿©ÉÊÍ¢½Ð¤Î¸½¾õ¤È»Ù±çºöÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù
2024Ç¯6·î5Æü¡¡13:00¡Á14:30
¹Ö»Õ¡§ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê Âç¿Ã´±Ë¼ ¿·»ö¶È¡¦¿©ÉÊ»º¶ÈÉô
¿©ÉÊÀ½Â¤²Ý ²Ã¹©¿©ÉÊÍ¢½ÐÈÉ
µÈÅÄ ²ÝÄ¹Êäº´
²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ï¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬Ä¹¤¯¡¢µ¨ÀáÊÑÆ°¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¼þÇ¯Í¢½Ð¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Áê¼ê¹ñ¤ÎÓÏ¹¥¤äÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¤ÆÍ¢½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£ÇÀÎÓ¿å»ºÊª¡¦¿©ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍË¾Ê¬Ìî¤Ç¤¢¤ë²Ã¹©¿©ÉÊÍ¢½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾õ¤ä»Ù±çºöÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ü2¡§ËÌÎ¦¤Î¿©¤ò±þ±ç¤¹¤ë³èÆ°¤ò¼Â»Ü
¡Ö¤³¤Î»þ¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç¡¢ËÌÎ¦¤Î¿©ÉÊ»º¶È¤Î¤¤¤Þ¤òÃÎ¤ê¡¢ËÌÎ¦¤Î¿©¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç±þ±ç¤·¤è¤¦¡ª¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¿©ÉÊµ¡³£¹©¶È²ñ¤¬¼çºÅ¤È¤Ê¤êÁ´¹ñ¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î´ë²è¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡ÖËÌÎ¦¤Î¿©¡¡±þ±ç¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤òFOOMA JAPAN²ñ´üÃæ¤Ë³«Àß¡£
ËÌÎ¦¤Î²Ã¹©¿©ÉÊ¤Î¾Ò²ð¤«¤éËÌÎ¦¤Î³¤¤Î¹¬¡¢»³¤Î¹¬¡¢¶¿ÅÚÎÁÍý¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆËÌÎ¦¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£
¡üFOOMA JAPAN 2024¤Î¼ç¤ÊÆÃ¿§¡¦¸«¤É¤³¤í
¡ü²áµîºÇÂ¿¤Î982¼Ò¤¬½ÐÅ¸¡ª¿©ÉÊÀ½Â¤¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½¸·ë
¿©ÉÊÀ½Â¤¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â·¤¦FOOMA JAPAN¤Ï¡¢¿©ÉÊÀ½Â¤¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯10Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤¬Íè¾ì¤·¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î982¼Ò¡Ê2024Ç¯5·î20Æü¸½ºß¡Ë¤¬½ÐÅ¸¡£¤½¤Î¤¦¤Á119¼Ò¤Î´ë¶È¤¬½é½ÐÅ¸¤È¤Ê¤ë¡£
ºòÇ¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¿©ÉÊÀ½Â¤¡¦²Ã¹©Ê¬Ìî¡¢ÊñÁõ¡¦½¼Å¶Ê¬Ìî¤½¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦IT¡¦IoT¡¦¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯Ê¬Ìî¡¢´Ä¶ÂÐºö¡¦¾Ê¥¨¥Í¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÊ¬Ìî¤Î½ÐÅ¸¼Ò¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡ü¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥¾¡¼¥ó¤Ï30¼Ò¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ ¿·¤¿¤Ë15¼Ò¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì
2022Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥¾¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤¬¶¦ÁÏ¡¦¶¨¶ÈÁê¼ê¤ä¡¢Åê»ñ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿·¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¤ë¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¿©¤Î¥«¥¿¥Á¤ò¶¦¤ËÁÏ¤í¤¦¡×¤È¤·¡¢Á´30¼Ò¤Î¤¦¤Á¿·¤¿¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼15¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥¾¡¼¥ó ¥Ô¥Ã¥Á¥×¥ì¥¼¥ó ¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§
²ñ´üÃæ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È26¼Ò¤Ë¤è¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥×¥ì¥¼¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÂè3²óFOOMA¥¢¥ï¡¼¥É2024 ²ñ´ü½éÆü¤ËºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ê¤É¼õ¾ÞÀ½ÉÊ¤òÈ¯É½
¿©ÉÊµ¡³£¤Îµ»½Ñ¸¦µæ¡¦³«È¯¤ÎÂ¥¿Ê¤ª¤è¤Ó¤½¤Îµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤ò¿Þ¤ê¡¢Í¥½¨¤Ê¿©ÉÊµ¡³£¡¦ÁõÃÖ¤ò¹¤¯¿©ÉÊ»º¶È³¦¤Ë¼þÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ2022Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿FOOMA¥¢¥ï¡¼¥É¡£
º£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëFOOMA¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢±þÊç¿ô28·ï¤ÎÃæ¤«¤é6À½ÉÊ¤¬ºÇÍ¥½¨¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÀ½ÉÊ¤Ë·èÄê¡£ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼õ¾ÞÀ½ÉÊ¤ÏFOOMA JAPAN 2024²ñ´ü½éÆü¤Ç¤¢¤ë2024Ç¯6·î4Æü¤ÎÉ½¾´¼°¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡£ºÇÍ¥½¨¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÀ½ÉÊ¤Ï²ñ´ü½éÆü¤è¤ê¡ÖFOOMA¥¢¥ï¡¼¥É¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
Âè3²ó FOOMA¥¢¥ï¡¼¥É 2024 ³µÍ×¡§
Ì¾¾Î
Âè3²óFOOMA¥¢¥ï¡¼¥É2024
ÌÜÅª
ÆüËÜ¿©ÉÊµ¡³£¹©¶È²ñ¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ê¿©ÉÊµ¡³£¡¦ÁõÃÖ¤ò¸²¾´¤¹¤ëÉ½¾´À©ÅÙ¡ØFOOMA¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤ò2022Ç¯¤ËÁÏÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©ÉÊ²Ã¹©µ¡³£»º¶È³¦¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¿©Ê¸²½¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦»º¶È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÅöÉ½¾´À©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¡¢¿©ÉÊµ¡³£¤Îµ»½Ñ¸¦µæ¡¦³«È¯¤ÎÂ¥¿ÊµÚ¤Ó¤½¤Îµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢Í¥½¨¤Ê¿©ÉÊµ¡³£¡¦ÁõÃÖ¤ò¹¤¯¿©ÉÊ»º¶È³¦¤Ë¼þÃÎ¤·°Ê¤Æ¡¢¿©ÉÊ»º¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¡¢¾Ê¿Í²½¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤Î²ò·è¡¢¿·¤¿¤Ê¿©ÉÊ³«È¯¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¿©Ê¸²½ÊÂ¤Ó¤Ë¿©ÉÊ°ÂÁ´¤Î°ìÁØ¤Î¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç»ñ³Ê
¡§FOOMA JAPAN 2024½ÐÅ¸¼Ò¤Ç±þÊçÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¡¢¤«¤ÄÅ¸¼¨²ñ´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÀ½ÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë´ë¶È¡£
Å¸¼¨²ñ¾ì¤Ë¼Âµ¡Å¸¼¨½ÐÍè¤Ê¤¤À½ÉÊ(¥×¥é¥ó¥ÈÀßÈ÷¡¢À½Â¤¥é¥¤¥óÅù)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï À½ÉÊ¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÅ¸¼¨Êª¡ÊÎã¡§¥Ñ¥Í¥ë¡¢Æ°²èÅù¡Ë¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
±þÊçÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ
¡¦¿©ÉÊ¤òÀ½Â¤¡¦²Ã¹©¤¹¤ëµ¡³£¡¢ÁõÃÖµÚ¤ÓÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¡£
¡¦¿©ÉÊÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë´ØÏ¢µ¡³£¡ÊÊñÁõµ¡³£¡¢¼«Æ°ÈÂÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡Ë¡£
¡¦¿©ÉÊÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë·×Áõ¡¦ÉíÂ°µ¡´ï¡£
¡¦¿©ÉÊÀ½Â¤¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³Æ¼ï¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÄÌ¿®¡¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡Ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÈÎÇä³«»Ï¸å¤ª¤ª¤à¤Í10Ç¯°ÊÆâ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Þ¤Î¼ïÎà
ºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢Í¥½¨¾Þ¡¢FOOMA¥¢¥ï¡¼¥É¿³ºº°Ñ°÷²ñ¾Þ
¿³ºº
Âè»°¼Ô¤ÎÍ¼±¼Ô¤Ë¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¤¿¡ÖFOOMA¥¢¥ï¡¼¥É¿³ºº°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3²ó FOOMA¥¢¥ï¡¼¥É2024 ºÇÍ¥½¨¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÀ½ÉÊ¡§
¡üÅ¸¼¨²ñ¤ÎDX²½¤Ë¼èÁÈ¤ß¡¢IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ÝÂê²ò·è²ÃÂ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍè¾ì¼Ô¤ËÄó¶¡
1¡§Íè¾ì¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¡ÖFOOMA ID¡×¤òÈ¯¹Ô¡§
FOOMA ID¤Ò¤È¤Ä¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊØÍø¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Ç¯ÅÙ¤ËÍè¾ìÅÐÏ¿¤¹¤ëºÝ¤â¡¢FOOMA ID¤Ò¤È¤Ä¤Ç´ÊÃ±¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
2¡§Íè¾ì¼Ô¤È½ÐÅ¸¼Ò¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¸¤à¡ÖFOOMA ID¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¡ÖÍè¾ì¼Ô¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¡×¡§
Íè¾ì¼Ô¤È½ÐÅ¸¼Ò¤ò·Ò¤°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÍè¾ì¼Ô¤Ï¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÅ¸¼Ò¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆÉ¤ß¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤È¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÍúÎò¤¬Íè¾ì¼Ô¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¡¢¶½Ì£¤¢¤ë½ÐÅ¸¼Ò¤äÀ½ÉÊ¾ðÊó¤òÍè¾ì¼Ô¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤Ç±ÜÍ÷¡¦ÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ê¢¨Á´½ÐÅ¸¼Ò¤ËID¥ê¡¼¥À¡¼¥¢¥×¥ê¤òÌµ½þ¤ÇÇÛÉÛ¡Ë
3¡§FOOMA¥¢¥×¥ê¡§
¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¥»¥ß¥Ê¡¼¼õ¹ÖÅÐÏ¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½ÐÅ¸¼Ò¸¡º÷¤äÁ´¥Û¡¼¥ë¥Ö¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤ÉÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤¬ËþºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖFOOMA¥¢¥×¥ê¡×¡£º£Ç¯¤Ï¿·µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¥¢¥×¥ê¤ÈPC¤¬Ï¢Æ°¤·¡¢WEB¥µ¥¤¥È¤«¤é¡Ö¥Þ¥¤¥Þ¥Ã¥×¡×ÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
4¡§¿©ÉÊÀ½Â¤¼«Æ°²½ÁêÃÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹FOODTOWN¡§
¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼«Æ°²½¤Î²ÝÂê²ò·è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖFOODTOWN¡×¡£¼«Æ°²½¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬ÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¡¢ºÇÅ¬¤ÊÁõÃÖ¤ÎÄó°Æ¤«¤éÆ³Æþ¤Þ¤Ç¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£WEB¥µ¥¤¥È FOODTOWN¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ëÀ½ÉÊ¸¡º÷¤ÇºÇÅ¬À½ÉÊ¤òÃµ¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
5¡§¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡FOOMA JAPAN¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«»Ï¡§
FOOMA JAPAN 2024¤Î¾ðÊó¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼¡¢¿©ÉÊµ¡³£¡¢²ñ´üÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡ü¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß ¡ÁÅ¸¼¨²ñ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿À¸¤´¤ß¤ÎºÆ»ñ¸»²½¤ò²ñ¾ìÆâ¤Ç¼Â»Ü¡Á
FOOMA JAPAN¤Ç¤ÏSDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³Åª¤ËÈ¯Å¸²ÄÇ½¤ÊÅ¸¼¨²ñ¤òÌÜ»Ø¤·À¸¤´¤ß¤ÎºÆ»ñ¸»²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢FOOMA JAPAN 2024¤Î²ñ¾ì¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿À¸¤´¤ß¤Î°ìÉô¤ò¥Ð¥¤¥ª¥³¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç½èÍý¤·¡¢À¸À®Êª¤òÅÚ¾í²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¡£
¾ì½ê
Âè£±¥Û¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É(FOOMAÅìµþ¥Ð¥ëÆâ)
¶¨ÎÏ
¥ä¥ó¥Þ¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
Æü»þ
2024Ç¯6·î4Æü¡Á6Æü 10:00¡Á17:00
2024Ç¯6·î7Æü¡¡10:00¡Á14:00
¡üÃÏ¸µ¤«¤éÀ¤³¦¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ£¤¬¤³¤³¤Ë½¸¹ç¤¹¤ë¡ÖFOOMAÅìµþ¥Ð¥ë¡×
2023Ç¯¤ËÂ³¤¹¾Åì¶è¤ÎÌ¾Å¹¤¬ºÆ½¸·ë¤¹¤ë¡ÖFOOMAÅìµþ¥Ð¥ë¡×¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¡£¹¾Åì¶è¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¿¼Àî¤á¤·¡¢¿Íµ¤¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡¢ÏÃÂê¤Î°ïÉÊ¤Ê¤É¹¾Åì¶è¤Î¡Éº£¡É¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¡Ö¤ë¡¼¤¯¤ë¡÷FOOMA¡Ý¹¾Åì¶èÆâ¾ã³²¼Ô»ÜÀß¡¡¼«¼çÀ¸»ºÉÊÈÎÇä¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ý¡×¤ò³«Àß¡£ÉáÃÊ¹¾Åì¶èÌò½ê¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ã³²¼ÔÄÌ½ê»ÜÀß¤Ç¼«¼çÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª²Û»Ò¤ä·Ú¿©¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¹¹¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥¸¥¢·÷¡¢ËÌÊÆÆîÊÆ¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î²°ÂæÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤À¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤â½ÐÅ¹¡£Íè¾ì¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¤âºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ü¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼³«ºÅ
FOOMA JAPAN 2024¤Ç¤Ï¡¢²ñ´üÃæ¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÆÃÊÌ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¿·µ¬¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤Î¥Ò¥ó¥È¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¤·¡¢È¯Å¸¤Ø¤È·Ò¤²¤ë¡£
¡ü¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡ÖÆüËÜÈ¯¤Î¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯¤òÀ¤³¦¤Ë¡Á¿©¤ÎºÇÁ°Àþ¡¦¿©»º¶È¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¡×¡§
2024Ç¯6·î4Æü¡¡13:30¡Á16:00
Äê°÷150Ì¾(WEB»öÁ°ÅÐÏ¿)
¿©¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ï¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤äÊ¶Áè¤ò·Ð¤Æ¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬¿»Æ©¤¹¤ëÃæ¡¢¿©¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ¡¦¿©¤ÎÁªÂò»è¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£CES2024¤Ç¤Ï²ÈÅÅ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬AI¤òÄÌ¤¸¤Æ·àÅª¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëÌ¤Íè¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¿©¤ÏÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëºÇ½ÅÍ×¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¢¤ê¡¢¿©ÇÀ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤«¤ÄË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ò²æ¡¹¼«¿È¤¬ÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¸°¤ò°®¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢²æ¤¬¹ñ¤¬¸Ø¤ëµ»½Ñ¡¦¿©¤Ë´Ø¤ï¤ëµ»¡¦Ê¸²½¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£ÆüËÜ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿½ÅÍ×»º¶È¤Ç¤¢¤ë¿©¤Î²ÄÇ½À¤ò³«Êü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡¢¿©»º¶È¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¥Æ¡¼¥Þ¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿©¤Î¿Ê²½¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÅÁ¤¨¤Ä¤ÄµÄÏÀ¤¹¤ë¡£
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
Session 1
¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯¡Á¥°¥í¡¼¥Ð¥ëºÇÀèÃ¼¥È¥ì¥ó¥É
³ô¼°²ñ¼ÒUnlocX¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO / SKS JAPAN Founder
ÅÄÃæ¹¨Î´ »á
Session £²
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó ¡ÖÆüËÜÈ¯¤Î¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯¤òÀ¤³¦¤Ë¡ª¡×
Session £³
¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖFOOMA¡ßSKS JAPAN¡ÁÆüËÜ´ë¶È¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡©¡×
¡üInteractive Session
Íè¾ì¼Ô»²²Ã·¿´ë²è¡Ö¿©ÉÊÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¼«Æ°²½¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡§
2024Ç¯6·î£µÆü¡¡10:30¡Á12:00
Äê°÷150Ì¾(WEB»öÁ°ÅÐÏ¿)
FOOMA JAPAN 2022¡¢FOOMA JAPAN 2023¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÄ°¹Ö¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤äÄ°¹Ö¼Ô¤«¤é¤Î°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¶áÌ¤ÍèÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤ÎÊý¸þÀ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿©ÉÊÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤Î¼«Æ°²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀîÂ¼ÀèÀ¸¤¬¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê²ñ¾ì¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÆ¤ÏÀ¤¹¤ë¡£
Î©Ì¿´ÛÂç³Ø ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæµ¡¹½ ÆÃÊÌ¾·æÛ¸¦µæ¶µ¼ø
³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥È¥»¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹ Éû¼ÒÄ¹
ÀîÂ¼ÄçÉ× »á
FOOMA¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¡¥¥ê¥ó¡ÖÅÁÀâ¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡×¤¬ÅÁ¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¤Î¶Ë°Õ¡Á¾¦ÉÊ¤Ï¤Ä¤¯¤ë¤Ê»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¡Á¡§
2024Ç¯6·î£µÆü¡¡16:30¡Á12:00
Äê°÷140Ì¾(WEB»öÁ°ÅÐÏ¿)
¡ÖÅÁÀâ¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢ ¡ÖóÊÎÛÃ¸Îï¡ãÀ¸¡ä¡×¡¢¡Ö¥¥ê¥ó¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤É¹·ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¥¥ê¥óFREE¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÏÂÅÄÅ°»á¡£¡ÖÀé¤Ë»°¤Ä¡×¡¢¡Ö°ìÀ¸³¶°ì¥Ò¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¶È³¦¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¶õÁ°¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¿Æ±»á¤¬¡¢33Ç¯Í¾¤Ë¤ï¤¿¤ë0¢ª£±¡Ê¥¼¥í¥¤¥Á¡Ë¤Î¿·»Ô¾ì¡¦¿·µ¬¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏÂ¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤Ê¤É¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Î¶Ë°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¸µ¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Õ¥§¥í¡¼
ÏÂÅÄÅ° »á
µ¡´Ø»ï¡Ö¤Õ¡¼¤Þ¡×Ï¢ºÜ´ë²è¡¡¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥È¡¼¥¯¸ø³«¼èºà¡§
2024Ç¯6·î7Æü¡¡13:00¡Á13:40
Ä°¹ÖÌµÎÁ/ÀèÃå½ç¡ÊÅöÆüÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¡Ë
1994Ç¯¤ÎCD¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡ÖCANDY GIRL¡×¡ÖLOVE2000¡×¡ÖSAMURAI DRIVE¡×Åù¡¢Ê¹¤¯¤È¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¥Ý¥Ã¥×¤Ê³Ú¶Ê¤òÂ¿¿ô¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤äÈþÍÆ¥±¥¢¾¦ÉÊ¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë·È¤ï¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£»äÀ¸³è¤Ç¤ÏÏÂ¿©¹¥¤¤Ç4»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤Ë¤âÊ³Æ®¤¹¤ëhitomi¤µ¤ó¤Ë¡¢ÂÎÄ´°Ý»ý¤ÎÈë·í¤ä¿©°é¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¿©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
hitomi »á
¡üFOOMA JAPAN2024 ³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î
FOOMA JAPAN 2024
FOOD PROCESSING TECHNOLOGY EXPO
ÌÜÅª
¿©ÉÊµ¡³£¡¦ÁõÃÖ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢µ¡´ï¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¾ðÊó¤Î¸òÎ®¤ÈÉáµÚ¤ò¤Ï¤«¤ê¡¢Ê»¤»¤Æ¿©ÉÊ»º¶È¤Î°ìÁØ¤ÎÈ¯Å¸ ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢¡Ö¿©¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¿©ÉÊµ¡³£¤ÎºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢À½ÉÊ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿©¤Îµ»½Ñ¤¬Âó¤¯¡¢¤æ¤¿¤«¤ÊÌ¤Íè¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
²ñ´ü
2024Ç¯6·î4Æü¡Á7Æü
¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å5»þ
²ñ¾ì
Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ÅìÅ¸¼¨Åï¡Ê1¡Á8¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡Ê²ñ´üÃæ¤ÏÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¡£¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¡Ö¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì±Ø¡×¢Î¡ÖÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÅì£·¡¦£¸¥Û¡¼¥ëÁ°¡×¡Ë
µ¬ÌÏ
982¼Ò¡¿¡Ê35,479Ö¡Ë¡Ê2024Ç¯5·î20Æü¸½ºß¡Ë
¢¨½ÐÅ¸¼Ò¿ô¤Ï¶¦Æ±½ÐÅ¸¼Ò¤ò´Þ¤à
Íè¾ì¼Ô¿ô
106,104Ì¾¡Ê2023Ç¯ ³«ºÅ¼ÂÀÓ¡Ë
Æþ¾ì
´°Á´Íè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿À©
¢¨Ì¤ÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¥Æ¡¼¥Þ
Breakthrough FOOMA
¼çºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¿©ÉÊµ¡³£¹©¶È²ñ
¸å±ç
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¢ÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ê½çÉÔÆ±¡¦Í½Äê¡Ë