鹿児島vs山口 スタメン発表
[4.28 J2第12節](白波スタ)
※14:00開始
主審:佐藤誠和
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 5 井林章
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 14 野嶽寛也
MF 20 圓道将良
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
FW 10 藤本憲明
FW 18 福田望久斗
控え
GK 31 大野哲煥
DF 23 岡本將成
MF 11 五領淳樹
MF 17 星広太
MF 65 西堂久俊
FW 34 鈴木翔大
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
大島康明
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 関憲太郎
DF 3 ヘナン
DF 13 板倉洸
DF 15 前貴之
DF 48 新保海鈴
MF 10 池上丈二
MF 16 吉岡雅和
MF 18 相田勇樹
MF 37 田邉光平
FW 20 河野孝汰
FW 24 梅木翼
控え
GK 26 田口潤人
DF 6 キム・ボムヨン
MF 8 佐藤謙介
MF 11 田中稔也
FW 19 山本駿亮
FW 38 末永透瑛
FW 68 野寄和哉
監督
志垣良
※14:00開始
主審:佐藤誠和
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 5 井林章
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 14 野嶽寛也
MF 20 圓道将良
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
FW 10 藤本憲明
FW 18 福田望久斗
控え
GK 31 大野哲煥
DF 23 岡本將成
MF 11 五領淳樹
MF 17 星広太
MF 65 西堂久俊
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
大島康明
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 関憲太郎
DF 3 ヘナン
DF 13 板倉洸
DF 15 前貴之
DF 48 新保海鈴
MF 10 池上丈二
MF 16 吉岡雅和
MF 18 相田勇樹
MF 37 田邉光平
FW 20 河野孝汰
FW 24 梅木翼
控え
GK 26 田口潤人
DF 6 キム・ボムヨン
MF 8 佐藤謙介
MF 11 田中稔也
FW 19 山本駿亮
FW 38 末永透瑛
FW 68 野寄和哉
監督
志垣良