『スパイダーマン』のソニー・ピクチャーズが贈る、マーベル初の本格ミステリー・サスペンスの日本語吹替キャストとして、潘めぐみ、ファイルーズあいをはじめ総勢6人の実力派声優陣が出演することが決定した。声優たちからコメントが到着している。

ある事故をきっかけに未来予知の能力が目覚め、3人の少女が黒いマスクの男に殺される悪夢のようなビジョンが視えてしまったキャシーは少女たちを助けることを決意する。偶然キャシーと出会った「重要な使命」を持つ3人の少女たちのうち、ジュリア役を「HUNTER×HUNTER」ゴン=フリークス役や「【推しの子】」の有馬かな役など人気作に多数出演する潘めぐみ、アーニャ役を「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」空条徐倫役でも話題となり、「怪獣8号」四ノ宮キコル役、「株式会社マジルミエ」桜木カナ役など今年の注目作への出演が決定しているファイルーズあい、マティ役を「HUNTER×HUNTER」キルア=ゾルディック役、「チェンソーマン」姫野役、「葬送のフリーレン」ゼーリエ役など幅広い演技と実力で知られる伊瀬茉莉也が担当する。

また、少女たちを執拗に追い続ける今作のヴィランである謎の黒いマスクの男・エゼキエル役を「進撃の巨人」ジーク・イェーガー役や「呪術廻戦 懐玉・玉折/渋谷事変」伏黒甚爾役などで話題を集めるベテラン声優・子安武人が演じることも明らかになった。

さらに、どのキャラクターを演じるか現段階では役名が明かされていない2人の声優も発表。俳優にとどまらず、「逆境無頼カイジ」カイジ役の声や韓国ドラマ・映画のペ・ヨンジュンの日本語吹き替え、ナレーションなど幅広く活躍している萩原聖人と、「鬼滅の刃」珠世役などの大ヒットアニメに加え映画の吹替にも多数出演し、歌手としても活躍する人気声優・坂本真綾の出演が決定した。

萩原は自身の役について、「映画の中でとても重要な役割を果たし、ファンから愛される大らかで愛情深い人物です」とコメントし、坂本は「お腹に赤ちゃんがいて、命の神秘を感じながら過ごしている幸せオーラいっぱいの女性です」と明かし、自身の役柄についてのヒントを出している。

潘めぐみ (ジュリア役/シドニー・スウィーニー)

コメント紹介 © & 2024 MARVEL

いつかはと夢見ていた、マーベル映画への参加。「マダム・ウェブ」のもと携わらせて頂けるなんて、本当に光栄です。ジュリアの持つ繊細さと大胆さ、その塩梅を調整しつつ、キャシーたちと関わることで変化していくその過程と、じっくりと向き合う機会を頂けた事が大変有難かったです。 数奇な運命に導かれて出会った、キャシー、ジュリア、アーニャ、マティ。 まだ完成されていない、どこかちぐはぐで、アンバランスな関係性が、温度を持って変化していくのを感じながら、演じさせて頂きました。 張り巡らされた記憶、紡がれる物語、未来を癒すための戦いを、どうぞご堪能下さい。 マーベルを愛する方にも、ここから出会うという方にも、どうか楽しんで頂けますように。

ファイルーズあい (アーニャ役/イザベラ・メルセド)

アーニャを演じさせていただきます、ファイルーズあいです!それぞれ異なった個性を持つ三人組ですが、そのなかでもアーニャは一歩引いて見ていることが多く、彼女の立ち位置や気持ちを考えて表現するのがとても難しかったです。そして“未来が見えるからといって、変えられないわけではない”という作品のテーマにもとても勇気づけられましたし、従来のファンの方は思わずニヤリとしてしまうようなシーンも盛りだくさんで、見どころたくさんの作品です!お楽しみに!

伊瀬茉莉也 (マティ役/セレステ・オコナー)

MARVEL作品は欠かさず劇場で観てきました。その中でも特に愛してやまないのが『スパイダーマン』シリーズ。これ以上ない興奮と喜びでどうにかなりそうでした!家の中で思わず「やったぁぁぁー!!!!」と叫んでしまうくらい(笑)マティは、スケボーが好きな10代の活発な女の子。ノリが良くすぐ調子に乗っちゃうところや食いしん坊なところもティーンエイジャーらしく可愛いなぁと思います。抱えている悩みや不安に対しての葛藤、いざとなると仲間想いなところも素敵だと思います。演じていて、とても気持ちの良い真っ直ぐな性格で、こんなに魅力的な愛すべきマティを演じさせて頂けて幸せです。今作はMARVEL作品初のミステリー・サスペンス要素もあり、3人の少女たちの未来が物語にどう影響してくるのか一緒にドキドキしながらご覧頂けると嬉しいです!

子安武人 (エゼキエル役/タハール・ラヒム)

今回、謎の黒いマスクの男、エゼキエル役に指名していただき大変光栄に思っております。今作はマーベル初のミステリー・サスペンスということで細かいことは秘密ですが、エゼキエルが物語の核の部分を担っている存在であることは間違いないので、自然と演技にも力が入りました。スリル、サスペンス、アクション、そして、先が読めない展開にきっと貴方はワクワクするでしょう。予備知識なしで楽しめる『マダム・ウェブ』どうぞ宜しくお願いします!

萩原聖人(???)

マーベルは大人になっても、いつもワクワクした気持ちを与えてくれる存在なので、出演が決まった時は感無量でした。演じさせていただいた役は映画の中でとても重要な役割を果たし、ファンから愛される大らかで愛情深い人物です。色々なマーベルヒーローがいるのと同じように、人の救い方にはさまざまな形があると思います。普段気づかないけれど自分を救ってくれる存在は世の中に、そして実は近くにたくさんいるよと、この映画はそういう事に気づかせてくれる愛と優しさに満ちた作品だと思います。是非お楽しみください。

坂本真綾(???)

まだ役名をお伝えすることができないのですが、今作の中で重要なキャラクターのひとりである人物の吹き替えを担当させていただきました。お腹に赤ちゃんがいて、命の神秘を感じながら過ごしている幸せオーラいっぱいの女性です。絆を紡いでいく女性たちのしなやかな強さに、見ている私まで力がみなぎってくるような物語でした。

映画『マダム・ウェブ』は2024年2月23日(祝・金) IMAX®ほか全国の映画館で公開。

