宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」から「1980’s・クワトロ(エイティーズ・クワトロ)」が期間限定で登場!

ドミノ・ピザの1985年からの創業期に、日本のファンからの支持を確かなものにした4つの大人気メニューが一枚で楽しめるピザです☆

ドミノ・ピザ「1980’s(エイティーズ)・クワトロ」

販売期間:2023年10月10日(火)〜10月22日(日)

価格:

【デリバリー】Sサイズ:2,990円〜、Mサイズ:3,589円〜、Lサイズ:4,240円〜【お持ち帰り半額】Sサイズ:1,495円〜、Mサイズ:1,794円〜、Lサイズ:2,120円〜

※4種類の味は、それぞれ単体でも購入できます

宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」は、2023年10月10日(火)にオープンする「ドミノ・ピザ 江東古石場店」をもって、国内1000店舗目の出店を達成。

国内1000店舗目の出店を記念して「ドミノ・ピザ」から「1980’s・クワトロ」が期間限定で登場します。

「1980’s・クワトロ」は、ドミノ・ピザの1985年からの創業期に、日本の支持を確かなものにした4つの大人気メニューを楽しめるピザ。

「ドミノ・デラックス」「ドミノ・スーパーデラックス」「ドミノ・ツナスペシャル」「ドミノ・ベジー」を一枚のクワトロに復活させたメニューです。

どれも創業期から長年に渡り愛され、現在の定番メニューにも繋がっています。

現在のメニューとは違った昭和のテイストで作られた一枚。

1980年代に大ヒットしたピザを味わうことで、友人や家族、仲間など世代を超えたコミュニケーションを楽しめます☆

ドミノ・デラックス

価格:

【デリバリー】Sサイズ:2,480円〜、Mサイズ:3,079円〜、Lサイズ:3,730円〜【お持ち帰り半額】Sサイズ:1,240円〜、Mサイズ:1,539円〜、Lサイズ:1,865円〜

創業当初から唯一現在も販売されていて、ファンも多いロングセラーの看板メニュー。

トッピング食材は時代に合わせて少しずつ改良をし、基本のレシピは何十年も変わらない、ドミノ・ピザを代表する一品です。

トマトソースの上に、シャキシャキ食感のオニオンとピーマンをのせ、本場アメリカから輸入しているポーク100%ペパロニと、ハーブが香るイタリアンソーセージ、フレッシュなマッシュルームをトッピングしています。

ドミノ・スーパーデラックス

価格

【デリバリー】Sサイズ:3,300円〜、Mサイズ:3,899円〜、Lサイズ:4,550円〜【お持ち帰り半額】Sサイズ:1,650円〜、Mサイズ:1,949円〜、Lサイズ:2,275円〜

人気トッピング8種類を贅沢に使用した定番人気メニューとして四半世紀に渡り愛された「ドミノ・スーパーデラックス」

販売終了後も、「スーパーデラックス」から「ExtravaganZZa(エクストラバガンザ)」という名前にリニューアルして販売されていました。

ペパロニ、ハム、ベーコン、イタリアンソーセージと、お肉系たっぷりの塩気の効いたトッピングとブラックオリーブがアクセントとなった味わいは、お酒にもぴったりです。

ソースの上にチーズをのせ、たっぷりの具材をトッピングした上から、さらにエキストラチーズをのせることで、より濃厚なチーズの風味も楽しめます。

ドミノ・ツナスペシャル

価格:

【デリバリー】Sサイズ:2,890円〜、Mサイズ:3,489円〜、Lサイズ:4,140円〜【お持ち帰り半額】Sサイズ:1,445円〜、Mサイズ:1,744円〜、Lサイズ:2,070円〜

日本のドミノ・ピザが独自開発し、ピザにツナをのせる当時では画期的なアイデアが印象的だった「ドミノ・ツナスペシャル」

オニオンとピーマンのシャキシャキ食感にコーンの甘味を合わせた、日本人好みの味わいです。

14年に渡り子供から大人の方まで幅広く親しまれました。

「ドミノ・ツナスペシャル」をきっかけに、「まよツナ」「ツナ・デライト」「まよツナ&コーン」「ツナクリーム」と、ツナを使ったメニューが続々と開発され、ツナ人気の火付け役となったピザです。

ドミノ・ベジー

価格:

【デリバリー】Sサイズ:2,890円〜、Mサイズ:3,489円〜、Lサイズ:4,140円〜【お持ち帰り半額】Sサイズ:1,445円〜、Mサイズ:1,744円〜、Lサイズ:2,070円〜

「ドミノ・ベジー」は、フレッシュな野菜とトマトソース、チーズ、生地で素材の味を楽しめる一品。

日本のみならず外国の方にも高い人気のメニューです。

「ドミノ・ベジー」をきっかけに「フレッシュ・ベジー」「オールスター・ベジー」「グルメ・ベジー」「グリル野菜たっぷりのピッツァ」など様々な野菜ピザが登場。

新鮮な野菜の味と食感をしっかりと感じられるように、シンプルな味わいに仕上げられています。

オニオンとピーマンのシャキシャキ食感に加えて、コーンの甘味とマッシュルームの香りを堪能できるピザです。

ドミノ・ピザ ジャパンの創業者アーネスト・M・比嘉氏 インタビュー

1985年創業期のメニューの再販をうけて、ドミノ・ピザの創業者であり、当時、メニュー開発にも深く携わっていたアーネスト・M・比嘉氏は、

お客様にとっても、私にとっても、とても思い出深い商品の再発売を嬉しく思います。

あの当時、ピザは日本でポピュラーな商品ではなかったため、日本人のお客様にピザを食べてもらうことすら難しいことでした。

だから、日本人にピザを好きになってもらうための戦略を考えなければならなかったのです。

1つ目のアイデアは、ドミノ・ピザのトッピングは、アメリカでは一般的な12種類のトッピングしかなかったのに対し、日本では、イカ、エビ、ツナなど、日本人に馴染みのあるご当地トッピングを使うこと。

2つ目のアイデアは、”目で食べる”という日本語の表現から、味だけでなく、色や素材にもこだわって、おいしいだけでなく「見た目もきれい」なピザを作ろうというものでした。

その一方で、本場アメリカのピザを味わってもらいたいという思いから、ペパロニやイタリアンソーセージなど、それまでなかったアメリカのトッピングをピザ会社として初めて日本に導入しました。

ペパロニやイタリアンソーセージを使用したピザ「ドミノ・デラックス」を販売することになったとき、お客様にはアメリカのピザにもトッピングにも馴染みがないだろうと考え、ピザとトッピングの写真を使ったフルカラーメニューを考案しました。

当時、寿司屋のそば屋などが使っていた伝統的な出前のチラシは、安い紙に印刷された白黒のメニューで、写真もなく、提供される商品の説明だけが書かれていた時代です。

現在では、商品画像付きの出前メニューが主流になっています。

とコメント。

好きなピザに関しては

ドミノのスーパーデラックスが大好きでした。

ドミノ・スーパーデラックスは、もともとアメリカで“プライス・デストロイヤー”という名前で販売されていたのですが、日本語に訳すとうまく伝わらなかったので、日本で発売するときに“ドミノ・スーパーデラックス”という名前を考えました。

その名の通り、たくさんのトッピングがのった“究極”のピザです。

もちろん、ドミノ・デラックスも大好きです。

と笑顔で語りました。

最後に、

日本にドミノ・ピザを展開する際、私は“ピザを売る”という思いと共に“新しいライフスタイルを売る”という発想からスタートしました。

創業当初、世間に受け入れられていなかったピザが、今では多くの人に愛され、友人や家族と分かち合う食事として親しまれていることが、何よりも嬉しく思います。

また、アツアツのピザを自宅や好きな場所で楽しめるというライフスタイルが、宅配ピザという形で定着し、日本国内1000店舗を達成できるのも、”どこでもおいしいピザを提供する”というドミノ・ピザのこだわりがあったからこそだと考えています。

ぜひこの機会に、再現された1980年代のピザを味わっていただき、日本におけるピザブームを生み出したドミノ・ピザの象徴的な味を堪能してください。

1985年の発売以来、多くの人々に愛され続けてきたドミノ・ピザを、これからも懐かしい味と思い出とともにお楽しみください。

とメッセージをいただきました。

ドミノ・ピザベテラン社員と20代社員・クルーのコメント

「1980‘s・クワトロ」を囲んで、創業期のピザを語るドミノ・ピザベテラン社員と20代社員・クルーのコメントも紹介。

唐澤淳さん(Production & Logistics課 課長)

どれもお店で作っていたので懐かしいです。

ここにのっているペパロニも、イタリアンソーセージも、ドミノ・ピザの創業者の比嘉さんが、日本にわざわざ輸入することで、アメリカンなドミノの味を作ることができるようになったものです。

一番好きだったトッピングがツナで、「1980’s・クワトロ」で再販されることで、また食べられるのが嬉しいです。

加納麻衣子さん(人事総務課 シニアスペシャリスト)

これぞアメリカンなドミノの原点の味がします。

当時大変人気があり、週に2、3回ツナの入ったピザをご注文いただいていたお客様もいらっしゃったほどです。

実は先日、「ドミノ・ピザのスーパーデラックスで育った!」とおっしゃる方にお会いしました。

たくさんのファンの方がこの味を待っていると思います。

このピザがクワトロになって再販されて嬉しいです。

梶山ひとみさん(人事総務課 スペシャリスト)

私はこのピザが発売された当時はまだ生まれていませんでした。

「1980’s・クワトロ」を食べてみて、ツナやオリーブがのっているピザは初めてで、大変新鮮です。

そして、とても美味しくて驚きました。

今のピザよりも見た目がシンプルなところが、かえって斬新で、時代に合わせて好まれる味をご提供しているんだなと思いました。

佐々木夢紀さん(池袋本町店 クルー)

ピザにはシンプルなトッピングもとても合うんだなと感じます。

このピザが発売されていたころは、まだ生まれてないのですが、ドミノ・ピザのこれぞアメリカンの味なんだと。

ザ・昭和の80年代のエモさを感じます。

想像以上に美味しいです。

ドミノ・ピザの1985年からの創業期に人気を博した、4つの大人気メニューが一緒に楽しめるピザ。

2023年10月10日(火)からドミノ・ピザにて期間限定で販売される、「1980’s・クワトロ」の紹介でした☆

ペンネの上にピザの具材をトッピング!ドミノ・ピザ「ピザパスタボウル」 ペンネの上にピザの具材をトッピング!ドミノ・ピザ「ピザパスタボウル」 続きを見る

ザクザク食感がたまらないチキン!ドミノ・ピザ サイドメニュー「ザクチキ」「ザクポテ」 ザクザク食感がたまらないチキン!ドミノ・ピザ サイドメニュー「ザクチキ」「ザクポテ」 続きを見る

Copyright © 2023 Dtimes All Rights Reserved.

The post 創業期に人気だったメニュー4種が復活!ドミノ・ピザ「1980’s(エイティーズ)・クワトロ」 appeared first on Dtimes.