かっぱ寿司は、2023年8月2日から期間限定で「かっぱの大切り特盛り祭り」を開催。

大切りまぐろや大切りとろサーモンなど、年代問わず人気の握りや軍艦がお得に楽しめます!

開催日:2023年8月2日(水)〜8月22日(火)

販売店舗:かっぱ寿司全店

食べ応え抜群のネタが110円(税込)にて楽しめるほか、週替わりで「大切りまぐろ」「大切りサーモン」「夏特盛 ねぎとろ軍艦」が、値段据え置き各二貫110円(税込)で登場。

たっぷりの大切り・贅沢な特盛りがお得な価格で楽しめます。

年代を問わず人気のメニューがラインナップされているため、夏休みやお盆休みなどに、家族や友人、大切な方たちといただくのにもぴったりなフェアです☆

大切りとろびん長

価格:一貫110円(税込)

大きく切られたネタが目を引く「大切りとろびん長」

柔らかな身質で口の中でとろける脂のりが存分に楽しめます。

大切りとろサーモン

価格:一貫110円(税込)

たっぷりと脂が乗ったとろサーモン。

脂のりが良く口いっぱいに広がる旨みを堪能できます。

活〆頭肉つき大えび

価格:一貫110円(税込)

大ぶりで食べ応えがある大えび。

ぷりぷりとした食感を口いっぱいに堪能できます。

店内仕込 夏特盛 感動コーン

価格:二貫110円(税込)※店内飲食限定

たっぷりのコーンがのった軍艦。

頰張る美味しさが存分に楽しめる特盛りで提供されます。

店内切付 大切り肉厚とろ〆さば

価格:二貫187円(税込)

肉厚で脂のりの良い〆さばの握り。

青ネギと生姜をのせた食べ応えある一品です。

直火炙り 大切りとろサーモン食べ比べ(いくらのせ・塩炙り)

価格:二貫275円(税込)

大切りとろサーモンの生と塩炙りの握りがそれぞれ楽しめる「大切りとろサーモン食べ比べ(いくらのせ・塩炙り)」

食べ比べが出来る、贅沢な一皿です。

店内切付 直火炙り 浜焼き風大切りとろびん長

価格:二貫275円(税込)

直火炙りが美味しさのポイントの「浜焼き風大切りとろびん長」

炙った「浜焼き風タレ」の醤油の香りと、マヨネーズの濃厚さがとろびん長の美味しさを引き立てます。

大切りつぶ貝

価格:二貫275円(税込)

インパクト抜群の「大切りつぶ貝」

コリコリした食感や甘みが存分に堪能できます。

直火炙り 大切りうなぎ炙り

価格:二貫363円(税込)

「大切りうなぎ炙り」では、大きく切られたうなぎを楽しめます。

ふっくらした食感や香ばしさ、旨みが口に広がります。

『かっぱの大切り特盛り祭り』週替わりメニュー

第1弾開催日:2023年8月2日(水)〜8月8日(火)

第2弾開催日:2023年8月9日(水)〜8月15日(火)​

第3弾開催日:2023年8月16日(水)〜8月22日(火)

週替わりで「大切りまぐろ」「大切りサーモン」「夏特盛 ねぎとろ軍艦」が、お値段据え置き各二貫110円(税込)で楽しめます。

贅沢に切り出されたネタが週替わりで提供されます☆

第1弾メニュー 店内切付 大切りまぐろ

価格:二貫110円(税込)

美しい赤身が目を引く「大切りまぐろ」

かっぱ寿司の大人気メニューがお得に楽しめます。

第1弾メニュー かっぱのまぐろマウンテン

価格:363円(税込)※店内飲食限定

まぐろやたくあんなど様々な具材を使用した「かっぱのまぐろマウンテン」

沢山の具材を一度に楽しめる贅沢な軍艦です。

第2弾メニュー 店内切付 大切りサーモン

価格:二貫110円(税込)

期間限定で「大切りサーモン」が110円(税込)で登場します。

弾力のあるサーモンをお得に楽しめます。

第2弾メニュー かっぱの海鮮たたきマウンテン

価格:363円(税込)※店内飲食限定

サーモンなど沢山のネタを使用した「かっぱの海鮮たたきマウンテン」

様々な具材を堪能できます。

第3弾メニュー 夏特盛 ねぎとろ軍艦

価格:二貫110円(税込)※店内飲食限定

ねぎとろがたっぷりとのった軍艦。

年代問わず人気のねぎとろを、お得に楽しめます。

第3弾メニュー かっぱのねぎとろマウンテン

価格:363円(税込)※店内飲食限定

かっぱ巻きの上にねぎとろをたっぷりとかけた「かっぱのねぎとろマウンテン」

暑い夏を乗り切るのにぴったりなボリューム満点メニューです。

週替わりで「大切りまぐろ」「大切りサーモン」「夏特盛 ねぎとろ軍艦」がお得に楽しめる!

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合があります

※横浜西口エキニア店、道頓堀戎橋店は価格が異なる商品があります

※『大切りとろびん長』『夏特盛 感動コーン』『大切り肉厚とろ〆さば』『大切りうなぎ炙り』『大切りまぐろ』『大切りサーモン』『夏特盛 ねぎとろ軍艦』販売中は通常サイズの既存商品の販売が休止されます

※写真はイメージです

