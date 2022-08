「魔法ワールド(Wizarding World)」のオフィシャルグッズ専門店「ハリー・ポッター マホウドコロ」から、「百味ビーンズ」をモチーフにした天然石「百味ストーンズコレクション」が登場。2022年8月5日(金)に発売される。

ハリー・ポッター「百味ビーンズ」の天然石コレクション

「ハリー・ポッター」シリーズに登場する様々なお菓子の中でも、そのユニークさから特にファンから愛される一品として知られる「百味ビーンズ」。読んで字の如く、一般的なゼリービーンズにもある定番フレーバーから、想像し難いおぞましい味まで、多種多様な味わいが楽しめるお菓子だ。

ブラインドパッケージに全10種類のストーン

今回はこの「百味ビーンズ」を天然石で再現。綿菓子やレモンキャンディーなどをイメージしたカラフルな色味のほか、「百味ビーンズ」ならではの“ゲロ味”や”耳あか味”など、様々なフレーバーを表現した全10種類のストーンがブラインドパッケージに収められている。

付属のオーガンジー袋に入れてお守りに

開封するまで何が当たるかわからないパッケージの中には、それぞれの石の持つ意味が書かれた説明書きカードとオーガンジー袋が付属。それぞれの石の持つ意味と合わせて袋に入れれば、お守りとしても楽しめる。自分用にはもちろん、「ハリー・ポッター」ファンへのギフトとして贈っても喜ばれそう。

商品情報

「百味ストーンズコレクション」(全10種)

発売日:2022年8月5日(金)

価格 :各990円

販売店舗:全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」、オンラインショップ「ハリー・ポッター マホウドコロ」

サイズ:各W21×H11×D10(mm)

素材:(ストーン)天然石・人工石(ガラス)

※一部の石に人工石を含む。(オーガンジー袋)ナイロン

※ブラインドパッケージ仕様。

