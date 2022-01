『SATC』続編ドラマ、クリス・ノースに対する告発でシーズン2の交渉が保留に

『セックス・アンド・ザ・シティ』の続編ドラマ『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』をシーズン2へ更新する交渉が、ミスター・ビッグ役のクリス・ノースに対する性的暴行疑惑の影響で保留になっているようだ。米Screen Rantが報じている。

米HBO Maxにて2021年12月9日に配信開始した『And Just Like That...』は、同配信サービスのプレミア史上で最高視聴数を記録し、シーズン2を製作する話が持ち上がっていたという。しかし、続編が配信開始されて間もなく、二人の女性が過去にクリスから性的暴行を受けたと告発。クリスは疑惑を全面否定しているが、米CBSのアクションドラマ『The Equalizer(原題)』と所属していたエージェンシーA3 Artists Agencyから解雇。また、『And Just Like That...』でミスター・ビッグが使用していたエクササイズバイクの会社Pelotonも、彼が映っているパロディ広告を削除した。

情報筋によると、一連の事態を受け、製作側はシーズン2の更新に関する話し合いをすべて中止したとのこと。『And Just Like That...』の第1話の展開を考えると、ミスター・ビッグの存在なしに物語を続けることは難しいとは思えないが、状況を踏まえたら、今の時点でシーズン2の話を進めるのは適切ではないと判断したようだ。

クリスに対する告発が報道された後、キャリー役のサラ・ジェシカ・パーカーとミランダ役のシンシア・ニクソン、シャーロット役のクリステン・デイヴィスが共同声明を発表していた。「クリス・ノースに対する告発を聞いて私たちは深く悲しんでいます。私たちは、表にでて痛ましい経験を共有した女性たちをサポートします。こうしたことは非常に難しいことに違いなく、私たちは彼女たちの行動を称賛します」

将来的に、『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』が新シーズンへ更新となるのか、そして、クリスに対する告発についても今後の動向を注視しておきたい。(海外ドラマNAVI)

『And Just Like That...』©2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.