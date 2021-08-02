´Ú¹ñ¤Ç¤Ï²Æ¤ÎÄêÈÖ¤Ë¡©ÆüËÜÈ¯¡Ö¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¡×¤¬À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤Î¥ï¥±
¥½¥¦¥ëºß½»¤ÎDJÄ¹Ã«ÀîÍÛÊ¿»á¤ËÊ¹¤¯¡¢´Ú¹ñ¡Ö¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¡×»ö¾ð
ÆüËÜ¤Î¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤¬À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤«¤éµ×¤·¤¤¡£´Ú¹ñ¤Ç¤ÏK¡ÝPOP¤¬ÆÈÁöÂÖÀª¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö²Æ¤È¤¤¤¨¤Ð¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤À¤í¡×Åª¤ÊÉ÷Êª»í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¤Î¡Ö¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¡×¤Ï¥¢¥ó¥»¥à¡£¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥È¥·¥¡õ¥ª¥á¥¬¥È¥é¥¤¥Ö¤Î¡Ö·¯¤Ï1000¡ó¡×¤â¥µ¥Ó¤ÇÂç¹ç¾§¡£°ìÂÎ¸½ÃÏ¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¡£´Ú¹ñ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢DJ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÄ¹Ã«ÀîÍÛÊ¿»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
»³²¼Ã£Ïº¡¢°ÉÎ¤¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ä¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥Ó¤Î±Ñ¸ì¤Ë¥°¥Ã¤È¤¯¤ë
´Ú¹ñ¤Ë¤ÏÆüËÜÊ¸²½¤ÎÎ®ÄÌ¤òË¡Î§µ¬À©¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢²¿ÅÙ¤«¤ÎÊ¸²½³«Êü¤ò·Ð¤Æ´ËÏÂ¡£¸ø¶¦¤ÎÅÅÇÈ¤Ç¤âÆüËÜ¸ì¤òÎ®¤¹¤Î¤ÏË¡Î§¾åOK¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢º£¤Ï¼«¼çµ¬À©¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤é¤·¤¤¡£
¥¯¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤ä¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³¤³°¤Ç¤Î¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï²»¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡£ÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó·Êµ¤¤Î¤¤¤¤»þ¤Ë¡¢½áÂô¤ÊÍ½»»¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¥Ð¥Ö¥ë¤Î»ºÊª¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£
°ÉÎ¤¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTimely!!¡Ù°Ê¹ß¡£à¥ª¥ê¥Ó¥¢¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤éá¤è¤ê¤âàµ¤¤Þ¤Þ¤ËREFLECTIONá¤äà¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤á¡£¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤µ¤ó¤Ê¤é¡Ø¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥Ô¥¢¥¹¡Ù¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡È¤³¤ì¤â¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡ÊÄ¹Ã«ÀîÍÛÊ¿¤µ¤ó¡¡°Ê²¼Æ±¡Ë
´Ú¹ñ¤â´Þ¤á¡¢³¤³°¤Ç¥¦¥±¤ë¶Ê¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎË¡Â§¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢¥¥á¤ÎÉôÊ¬¤Ë±Ñ¸ì¤¬¤¯¤ë¤³¤È¡£
¡Ö¾¾¸¶¤ß¤¤µ¤ó¤Îà¿¿ÌëÃæ¤Î¥É¥¢á¤âÂç¥µ¥Ó¤Ç¡ÈStay with me¡É¤È¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Âç¶¶½ã»Ò¤µ¤ó¤ÇÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ç¤Ïà¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê±Ñ¸ì¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£»³²¼Ã£Ïº¤µ¤ó¤Îà¥é¥¤¥É¥ª¥ó¡¦¥¿¥¤¥àá¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¥µ¥Ó¤ÇÄ·¤Í²ó¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤µ¤ó¤¶¤óÆüËÜ¸ì¤¬Î®¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤ÉÆÍÁ³±Ñ¸ì¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥¦¥±¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤Ä¤®¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤ËÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ê¥º¥à¤ä¥¥Ã¥Á¥å´¶¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¾¾±ÊÎÉÊ¿¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¹¥¤¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ËÂçÂì±Ó°ì¤µ¤ó¤Î¡Ø¥í¥ó¥°¡¦¥Ð¥±¥¤¥·¥ç¥ó¡Ù¤òÁ¦¤á¤¿¤é¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¥ª¡¼¥ë¥Ç¥£¡¼¥º¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤â¤¢¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤é¤¬Ä°¤¯¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Ç¤¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬³°¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×
³¤³°¤Î¿Í¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬±é²Î¤Ç¤¹¡×¤È¥«¥¿¥³¥È¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ç¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¤¤ä¤½¤ì¥Ó¥ß¥ç¡¼¤Ë°ã¤¦¤À¤í¡×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥Ó¥ß¥ç¡¼¤Ê°ã¤¤¤¬¥Ä¥Ü¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë²»¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤¹¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤ÏÀÎ¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ÎºÝ¤ËÊª¤ò¼Î¤Æ¤ëÊ¸²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¡É¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¥ì¥³¡¼¥É¤â¥Ö¡¼¥à¡£³¤¤À¡¢Ü¿»Ò¤ÎÌÚ¤À¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿²Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥á¥í¥¦¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£Ã£Ïº¤µ¤ó¤Î¡ØFOR YOU¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¡£±Ê°æÇî¤µ¤ó¤äÎëÌÚ±Ñ¿Í¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¥¬¥Á¥¬¥Á¤ËÍß¤·¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿·¤·¤¤²»³Ú¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡ª¡¡¿þÌî¤â¥¬¥ó¥¬¥ó¹¤¬¤Ã¤ÆÌÀºÚ¤ä¥Þ¥Ã¥Á¤âÏÃÂê¤Ë¡ª¡©
ºÇ¶á¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¼ª¤ÏÈî¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È½ÂÃ«·Ï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÈùÌ¯¤ÊÓÌ¤®Ê¬¤±¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤È°ì½½»°½½°ì¤µ¤ó¤È¤«ÏÆÅÄ¤â¤Ê¤ê¤µ¤ó¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥½¥¦¥ë¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè¤ë¤È³§¤µ¤ó¡¢µÒÁØ¤¬¼ã¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤éÅö»þ¤òÃÎ¤ë¿Í¤¬²û¤«¤·¤µ¤«¤éÍè¤Æ¡È¤¨¡¢¤³¤Î¶ÊÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¡É¤È¤«¡È²¶¤ÏÃ£Ïº¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë²¿²ó¤â¹Ô¤Ã¤¿¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥È¹çÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤²»³Ú¤È¤·¤Æ³§¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¿þÌî¤¬¹¤¬¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î°ã¤¦¶Ê¤âÎ®¹Ô¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ö°ÊÁ°¤«¤é¶áÆ£¿¿É§¤µ¤ó¤Îà¥®¥ó¥®¥é¥®¥ó¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯á¤äC-C-B¤ÎàLucky Chance¤ò¤â¤¦°ìÅÙá¤Ê¤É¤Ï¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¶á´Ú¹ñ¤Î¼ã¼ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤¿µ×ÊÝÅÄÍø¿¤µ¤ó¤ÎàLA¡¦LA¡¦LA¡¦LOVE SONGá¤Ê¤ó¤«¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤Ëº®¤¼¤Æ²ó¤¹¤ÈÌÌÇò¤¬¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤È¤ÏÆÈÆÃ¤Î¡È¾ð´¶¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Î¤¢¤ëÁÔÂç¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¤â¥¦¥±¤Þ¤¹¡£X¤ÎàEndless Rainá¤È¤«¡¢¸ÞÎØ¿¿µÝ¤µ¤ó¤ÎàÎø¿Í¤èá¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤ÇÃæ¿¹ÌÀºÚ¤µ¤ó¤ÎàÆñÇËÁ¥á¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¤¤¤¯¤é¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ç¤â¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¾ð´¶¤¬¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢²Î»ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¾ð´¶¤ËÉé¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÌÀºÚ¤µ¤ó¤ÇÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡Ø¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¥´¥·¥Ã¥¯¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤ÎÌ¾È×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤¬¡È¤³¤ì¤Ï¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤È³°¹ñ¤Î¿Í¤È¤Ï¤ä¤Ï¤ê´¶³Ð¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÍ¤â¤Þ¤µ¤«ÌÀºÚ¤µ¤ó¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
³Æ¹ñ¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç²Ð¤¬¤Ä¤¡¢80¡Çs¥Ö¡¼¥à¤¬¸å²¡¤·
³Æ¹ñ¤ÇÆ±»þ¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¡£¤½¤â¤½¤â¤Î²Ð¼ï¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÏ¤ß¤Ë¤¯¤¤¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢À¤³¦¤ÇÆ±»þÂ¿È¯¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤ÇÎ®¹Ô¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ï¤Þ¤ê¤¬¥Ü¥ä¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¡¢²¤ÊÆ¿Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤ÐÊÕ¶¤ÎÃÏ¤Ç¶öÁ³È¯¸«¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¥¯¥é¥Ö¤Ç¤«¤±¤¿DJ¤¿¤Á¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤ê¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¿Í¤Ï³Æ¹ñ¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤ì¤òYouTube¤Ëµó¤²¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç²£¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ªÁ¦¤á¤Î¶Ê¤Ê¤ó¤«¤òÃµ¤Ã¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
´Ú¹ñ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ËÆüËÜ¤Î²»³Ú¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Spotify¤â¤Ä¤¤ºÇ¶á¤ä¤Ã¤È»²Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
º£¤Ï´Ú¹ñ¤â´Þ¤á¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Ç¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Ù¥Ë¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤½¤Î¤â¤Î¥º¥Ð¥ê¡ØCITY POP¡Ù¤Ç¤¹¤â¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡×
´Ú¹ñ¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇ½é¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥µ¥Ö¥«¥ë¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ä¥¿¥È¥¥¡¼¥¤¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ò¥Ã¥×¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤âº£¤Ï¤â¤¦¡ÈÎä¤ä¤·Ãæ²Ú»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡É¤ß¤¿¤¤¤Êµ¨Àá¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤ÏËèÇ¯¡¢²Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ëº£Ç¯¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢µ¨Àá¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤éÄ¹¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÆÃÊÌ´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡×´¶¤Î¤¢¤ë¥Ò¥Ã¥×¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤Ë°ìÂç¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤¬Íè¤Æ¡¢¡Ç80Ç¯Âå¥â¥Î¤Ï¸½ºß¤âÉý¹¤¯¿Íµ¤·ÑÂ³Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤¬DJ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹°Âç¡Ê¥Û¥ó¥Ç¡Ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¿Í¤¿¤Á¤â¤¦¤í¤Ä¤¯¤·¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤Ä¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¥Õ¥£¥é¤ä¥¨¥ì¥Ã¥»¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬°Û¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤é¤¬ÀÎÃå¤Æ¤¤¤Æ¡È¤³¤ìº£¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¥ä¥Ä¡£À¤³¦Åª¤Ë¤â80¡Çs¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Àº¬¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ±»þÂ¿È¯Åª¤ÊÎ®¹Ô¤¬À¤³¦Ãæ¤Çµ¯¤³¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤ÎÎ®¹Ô¤â¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆüËÜ¤Î¶Ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ä¹Ã«ÀîÍÛÊ¿¡ÊHasegawa Yohei¡ËÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£1995Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥ì¥³¡¼¥É¤òÃµ¤·¤ËÅÙ¡¹ÅÏ´Ú¡£°Ê¹ß¡¢´Ú¹ñ¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¡¦¥®¥Ï¤È´é¤¿¤Á¡×¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï´Ú¹ñÂç½°²»³Ú¾Þ¤Ç4ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤Î¾Ò²ð¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ä¹Ã«Àî»á¤¬´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¡¢Î¾¹ñ¤Ç¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢DJ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÂç´Ú¥í¥Ã¥¯ÃµË¬µ¡Ù¡ÊDU BOOKS¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§°æ½ÐÀé¾»
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¾ðÊó»ï¡¦¥¦¥§¥Ö¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£º£²ó¾Ò²ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎIkkubaru¡ÊÅìµþ¥í¥±¤ÎMV¤¬³Ú¤·¤¤¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¤ÎMac DeMarco ¡ÊºÙÌîÀ²¿Ã»á¤È¤â¶¦±é¡Ë¤Ê¤É¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¸¡º÷¤ò¡ª