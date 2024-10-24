ドラフト会議2024
『ドラフト会議2024』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年10月26日
2024年10月25日
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「神ドラフト」どの球団か 競合を引き当てた逸材の未来どうなる
中日は複数競合の末に金丸夢斗との交渉権を引き当て、吉田聖弥を指名
フルカウント
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ドラフト指名漏れの清原正吾 アメリカへ留学する選択肢もあるか
米国留学し、米独立リーグで野球を続ける計画があるようだと大学野球関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
2024年10月24日
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清原和博氏の長男、ドラフトで指名漏れ 育成指名もなく会見見送り
24日のドラフトで指名漏れとなり、育成指名も名前は呼ばれなかった
デイリースポーツ
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プロ野球ドラフト会議 日ハムの指名にX騒然「ロマンすぎる」
SNSでは「高卒の大型ピッチャー育てる感じ?」「ロマンすぎる」と話題に
フルカウント
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プロ野球ドラフト オリックスの6位指名で会議が中断する異例事態
オリックスの6位指名で、NPB担当者が球団のテーブルへ向かい協議
スポーツ報知
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巨人が異例のドラフト戦略 1位の石塚裕惺から上位3人野手を指名
2位浦田俊輔、3位荒巻悠と、上位3人はいずれも野手指名となった
デイリースポーツ
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楽天1位の宗山塁が無表情だった理由を明かす「平常心でいようと」
森井社長が当たりくじを引いた瞬間は表情を変えずに、中継を見届けた宗山
デイリースポーツ
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日本ハムの新庄剛志監督 異例となるドラフト会議での続投を発表
今季が3年契約の3年目で、異例となるドラフト会議での続投発表に
スポーツ報知
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中日が金丸夢斗の交渉権を獲得「滝行」で祈願した若狭アナの喜びコメント
成功祈願の「滝行」をしたCBCテレビの若狭敬一アナは、喜びのコメント
CBC NEWS
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中日が金丸夢斗の交渉権を獲得 クジを引いた井上監督「脱臼しました」
クジを引いた井上一樹監督は、左手を振り上げて渾身のガッツポーズ
デイリースポーツ
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ドラフト会議 関大の最速154キロ左腕・金丸夢斗は中日が交渉権を獲得
中日、DeNA、阪神、巨人にドラフト1位で指名され、中日が交渉権を獲得した
スポニチアネックス
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プロ野球ドラフト会議 金丸夢斗と宗山塁の2人に指名が集中
関西大・金丸夢斗に4球団、明大・宗山塁に5球団と指名が集中した
スポーツ報知