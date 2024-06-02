芦原妃名子
『芦原妃名子』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年1月5日
2024年12月30日
2024年10月31日
2024年10月1日
2024年9月27日
2024年9月12日
2024年8月29日
2024年6月26日
2024年6月8日
2024年6月5日
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「セクシー田中さん」問題が波紋を呼んでいる日テレ 現場では新たな問題も
ドラマ制作の現場では、新たな問題が起きていると日テレ関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
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「セクシー田中さん」巡る報告書から抜け落ちていること TVマンが指摘
弁護士ドットコム
2024年6月4日
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「セクシー田中さん」問題 報告書の「芦原さんは難しい人」表記が波紋
原作者を「難しい」と表現する記載が1カ所あり、SNSでは批判の声も
J-CASTニュース
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「セクシー田中さん」報告書に呆れる声 原作表現を日本テレビ側が当初削除
放送時間を考慮し、当初「アフターピル」という文言を削除したとの記載が
まいどなニュース
2024年6月3日
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「アクマゲーム」原作者が放送中の実写版を酷評「ちょっと流石に…」
漫画の原作者は5月21日、Xで「7話は楽しめなかった」と吐露
Smart FLASH
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「セクシー田中さん」急死の原作者を「難しい作家」日テレ報告書に批判
急死した原作者の芦原妃名子さんについて「難しい作家」と表現
女性自身
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セクシー田中さん問題、日テレ報告書の「有識者コメント」に漫画家が異論
報告書内の有識者のコメントについて漫画家の本島幸久氏がXで持論を投稿
J-CASTニュース