第74回NHK紅白歌合戦
『第74回NHK紅白歌合戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年3月5日
2024年11月28日
2024年2月26日
2024年1月21日
2024年1月18日
2024年1月16日
2024年1月8日
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有吉弘行が紅白で初司会 大役終え「抜け殻のようです」と笑わせる
8日の番組で「大役を終えて、今いかがですか」と問われた
日刊スポーツ
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松山千春、昨年の紅白に思うこと「心に響かない。時間が長すぎる」
「ただ踊って動いて、何を歌ってるのかも分からない」と言及
スポニチアネックス
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有吉弘行、紅白で着替えのタイミングをミス「あんなにリハしたのに」と後悔
「あんなにリハーサルしたのに、着替えのタイミングを間違えた」と告白
スポニチアネックス
2024年1月6日
2024年1月4日
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あのちゃんのバックダンサーに大物俳優の息子「参加してたのか」と驚きの声
「あのちゃん」ことanoのバックダンサーとして紅白などに出演したと報告
スポーツ報知
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NHK紅白での「けん玉企画」マンネリと言われてもやめられない事情
マンネリと言われても、やめるにやめられない状況になっているという
東スポWEB
2024年1月3日
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濱家隆一、紅白の裏事情を次々と暴露「舞台袖はごった返してる」
楽屋については「個別の楽屋もらって」「空いてる部屋はなかった」と言及
東スポWEB
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紅白歌合戦にYOSHIKI出場もToshlは不在…SNS上に嘆く声「叶わぬ夢なのか」
披露した「Rusty Nail」では総勢11名のバンドマンが参加したがToshlは不在
女性自身
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NHK紅白、視聴率「歴代ワースト」の屈辱…Snow Manは真裏で日本記録更新
Snow Manは紅白の「裏」で、YouTube上での生配信ライブを実施
女性自身
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紅白歌合戦の視聴率が歴代ワースト 予想以上の下落に関係者は落胆隠せずか
旧ジャニーズ勢の不在が影響したほか、裏番組の躍進も打撃となったという
スポニチアネックス