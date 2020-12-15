小澤廉
『小澤廉』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年6月24日
2022年10月16日
2022年10月14日
2022年10月11日
2022年10月10日
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小澤廉が中絶・DV騒動から活動再開 2.5次元ファンは「推しと共演しないで」
小澤は2020年、交際相手の女性に暴力を振るったなどの報道が出ていた
週刊女性PRIME
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DV報道などで活動を休止していた小澤廉が復帰 SNS上では「拒否反応」続出？
約2年ぶりに復帰したが、「拒否反応」も散見されると週刊誌記者
Smart FLASH
2021年9月17日
2021年9月16日
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元恋人へのDV疑惑で契約解除の小澤廉 文春インタビューで涙の告白
「DVは絶対ありません」と話し、取材の途中で涙を流す場面もあったという
文春オンライン
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DV問題で契約解除の小澤廉が「週刊女性」で反論 関係者の憤り
小澤が「週刊女性」で反論したことを巡り、事務所関係者がコメント
文春オンライン
2021年9月2日
2021年8月30日
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小澤廉は「一方的な犯罪者扱い」に疑問？元恋人の中絶に違和感主張も
「犯罪者扱い」されているが、報道のすべてが事実というわけではないと主張
週刊女性PRIME
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小澤廉「僕がDVを受けていた側」元恋人への中絶・DV報道に初反論
騒動について謝罪しながらも、自身が「DVを受けていた側」だとして反論
週刊女性PRIME
2021年8月12日
2020年12月20日
2020年12月18日
2020年12月16日
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小澤廉の出演イベントが中止に 14日に元交際女性への暴力報道
14日に元交際女性への暴力などを報じられ、事務所を契約解除されていた
デイリースポーツ
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小澤廉に壮絶DV報道 ホスト時代から恋人を「ペットのように」？
恋人に手錠などを付けてペットのように扱っていたとの報道も出ているようだ
東スポWEB