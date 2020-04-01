『東出昌大の不倫報道』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
唐田えりかは1年半の休業を経て復帰し、Netflix「極悪女王」に出演へ
NEWSポストセブン
当時は人に対し「記者なんじゃ」と疑心暗鬼になったと語ったと週刊誌記者
Smart FLASH
「あの時は本当にグチャグチャ」「僕は全国民に嫌われてる」と考えたという
文春オンライン
東出は飲み会で、子どもと会えず寂しいと明かすこともあったとされる
女性自身
その理由について井上公造氏によると、唐田えりかとの不倫が背景にあるそう
東スポWEB
国広富之は旅行に野杁泉さんを同行させたと判明し、水沢アキと破局
週刊女性PRIME
起用されるのは、素材としての面白さがあるからだろうと映画評論家
家を追い出された形の東出は伯父の家に居候し、2人暮らしを送っているそう
2021年から2022年にかけて、不倫のダメージが効いてくるだろうとTV関係者
ネットでは「謝罪会見したっけ？」と、復帰に対する疑問の声も出ている
J-CASTニュース
不倫自体ではなく、「現場の評判が復帰を困難にしている一因」と民放関係者
スポニチアネックス
渡部建については、「ケチっていうのが、まず格好悪いしダサい」と26歳女性
デイリー新潮
噂を確かめるコーナーで、東出が「ある人」と2人で外出したとの設問が登場
スポーツ報知
両者はスキャンダルが出るまで、好感度が非常に高かったとTV局関係者
東出昌大に愛想を尽かした杏は、離婚を完全に決意していると芸能プロ関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
違約金は所属事務所が肩代わりすることになったようだ、と広告代理店関係者
杏の一存によって東出は子どもたちとのビデオ通話の回数が減らされたという
育児に追われる杏を横目に、東出は夜遊びを繰り返していたと杏の知人
東出が拒否しても、裁判となった場合に離婚を阻止することは困難だと筆者
弁護士ドットコム
同ドラマが唐田の復帰に向けた「観測気球」になるとスポーツ紙デスク