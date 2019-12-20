沢尻エリカ容疑者を逮捕
『沢尻エリカ容疑者を逮捕』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年2月18日
2020年2月9日
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松本人志が沢尻エリカ被告の主張に疑問「事務所がガッツリ…」
沢尻被告は芸能界復帰を否定したが所属事務所は更生させる姿勢を見せている
スポニチアネックス
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沢尻エリカ被告の薬物リストになかった覚醒剤 とにかく大嫌いだった？
「大の覚醒剤嫌いのため、一切やっていなかったんですよ」と芸能関係者
東スポWEB
2020年2月6日
2020年2月2日
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沢尻エリカ被告の「薬物人生」を映画化？「興味深い」という声も
映画関係者は、沢尻被告が歩んだ半生について「波瀾万丈」と指摘
東スポWEB
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沢尻エリカ被告の引退宣言が「潔い」と称賛 一部で復帰待望論も
役者への復帰について問われた被告は、「復帰する資格はありません」と宣言
女性自身
2020年2月1日
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沢尻エリカ被告は初公判で謝罪 「感じなかった」言葉の温度
法廷にいた筆者は沢尻の言葉に「終始『温度』が感じられなかった」という
スポーツ報知
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沢尻エリカ被告、19歳から薬物使用 清純役演じる裏に生々しい実態
大麻、コカイン、LSDを使っており、常習使用の生々しい実態が明らかに
スポニチアネックス
2020年1月31日
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沢尻エリカ被告「薬物に制される状態に」依存に陥っていたと告白
被告人質問で、逮捕前は薬物をいつでも止められると思っていたと言及
オリコンニュース
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沢尻エリカ被告に懲役1年6月求刑 起訴内容「間違いありません」
検察側は懲役1年6月を求刑して即日結審し、判決は2月6日に言い渡される
スポニチアネックス
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沢尻エリカ被告が起訴内容を認める、職業は「無職です」と返答
沢尻被告は起訴内容を認め、職業を聞かれると「無職です」と返答
スポニチアネックス
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沢尻エリカ被告は「薬物依存ではない」 情状酌量を求める見通し
31日の初公判で医師が証言し、薬物依存はないとして情状酌量を求める見通し
スポニチアネックス