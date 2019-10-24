即位の礼
『即位の礼』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年6月11日
2022年3月12日
2019年11月14日
2019年11月12日
2019年11月11日
2019年11月10日
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雅子さまの美貌に注目集まる ご成婚パレードから「26年経ったとは」
Twitter上では、雅子さまの変わらぬ美貌に対する称賛が続出
女性自身
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「祝賀御列の儀」で涙をぬぐわれた雅子さま もらい泣きする人も続出
パレード中、雅子さまは目を潤ませ、ハンカチで涙をぬぐう場面も
女性自身
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祝賀パレードのNHK特番にトラウデン直美が出演 コメント力が話題に
番組出演を受け、ネットではコメント力や端麗な容姿が話題に
スポニチアネックス
2019年11月9日
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天皇陛下の即位を祝うパレードを予定通り10日に実施 周辺で交通規制
皇居・宮殿から赤坂御所までの約4.6キロのコースをオープンカーで進む
読売新聞オンライン
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即位パレードで使用される御料車のナンバー「皇10」どんな意味がある？
「皇10」はオープンカーにつけられており、平成の即位の礼もこの番号だった
デイリー新潮
2019年11月2日
2019年10月31日
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即位礼で王子が話題となったブルネイ 王国が抱える天然資源への懸念
記者によると、ブルネイは自国の天然資源への懸念があるという
東スポWEB
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6分遅れで開始された「即位礼正殿の儀」ブルネイ王子の到着を待つため？
遅れたのはブルネイ国王親子の到着を待つためだったのかもしれないと記者
女性自身
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即位の礼祝賀パレード延期は美智子さまのご意向「二重権威」の懸念
台風被害を考慮した形だが、美智子さまのご意向が反映されたという
デイリー新潮