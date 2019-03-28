萩原健一さんが死去
『萩原健一さんが死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年3月10日
2019年4月4日
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病を抱えながら役作り 亡くなった萩原健一さんが死を覚悟した映像公開
「がんになるっていうことは、今までと違う自分を発見すること」と萩原さん
日刊スポーツ
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死を覚悟した萩原健一さん 闘病映像をNHK関係者に託していた
悪性腫瘍・GISTで8年にわたり闘病し、3月26日に亡くなった萩原さん
日刊スポーツ
2019年4月3日
2019年3月31日
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萩原健一さん訃報めぐる乙武洋匡氏の投稿 松本人志は首かしげる
31日の番組で松本人志は、乙武氏のそのツイート内容に首をかしげていた
スポニチアネックス
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萩原健一さんが2013年頃にがんを告白 TBSプロデューサーが明かす
30日の番組でVTR出演し、6年ほど前の萩原さんとのエピソードを話した
スポニチアネックス
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「ライバル」萩原健一さんが死去 沢田研二は報道陣の問いかけに無言
沢田研二は30日、萩原さんの訃報について報道陣から聞かれるも無言を貫いた
スポーツ報知
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「仲間がどんどんいなくなる」萩原健一さんの死去を受け千葉真一が語る
「仲間がどんどんいなくなっちゃうなあ」と寂しげに追悼
スポニチアネックス
2019年3月30日
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明石家さんま、萩原健一さんとの秘話「浅田美代子と結婚しなさいよ」
ある日、萩原から突然「浅田美代子と結婚しなさいよ！」と言われたという
スポニチアネックス
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和田アキ子、同い年の萩原健一さんの訃報にショック 不安を告白
衝撃を受けたことを明かし、同い年のため自身も診てもらう必要があると吐露
デイリースポーツ
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徳光和夫が生放送で萩原健一さんを追悼「シャイであるけれど…」
「熱さがとっても強い人。シャイなんであるけれども礼儀正しい」と回顧
スポーツ報知
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萩原健一さんの元妻いしだあゆみがコメント「ご冥福をお祈り致します」
萩原さんの訃報を受け、「ご冥福をお祈り致します」とコメントを発表した
スポーツ報知