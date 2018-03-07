大杉漣さんが急死
『大杉漣さんが急死』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年11月30日
2018年9月21日
2018年9月4日
2018年8月18日
2018年7月19日
2018年5月24日
2018年4月14日
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「役者として一番いい時に死んだ」ビートたけしが大杉漣さんを称える
「不謹慎だけど」「役者として一番いい時に死んだんじゃないか」とコメント
スポニチアネックス
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ビートたけしの心電図に異常 大杉漣さん訃報にショックで「病院行った」
大杉さんが急性心不全で亡くなり、たけしも病院で心臓の検査を受けたそう
スポニチアネックス
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村上信五、大杉漣さんを偲び号泣「悔やむことが多すぎて、残念です」
村上信五は「凄くいい時間を作ってくださいました」とコメント
スポニチアネックス
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「元気にやっていこうと」大杉漣さんお別れ会で妻・弘美さんが気丈に語る
会の最後には、所属事務所の代表取締役でもある妻の弘美さんが挨拶
スポニチアネックス
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大杉漣さんのお別れ会「バイプレイヤーズ」共演者が悲痛な思いを吐露
田口トモロヲは「ただひたすら漣さんが恋しいです」と息が詰まる思いを吐露
オリコンニュース
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「ずるいですよ」草なぎ剛が大杉漣さんお別れ会での弔辞で悲痛な思い吐露
「僕らはそのまま時が止まって、整理がつかず困ったもんですよ」と言及
スポニチアネックス
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大杉漣さんのお別れ会 ファン用の献花台も設置され遠方からも続々
老若男女、幅広く多くの人たちに親しまれて愛された大杉さん
スポーツ報知