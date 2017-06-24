欅坂46の握手会で刃物男を逮捕
2017年6月24日、アイドルグループ「欅坂46」の握手会で発煙筒に火を付けた男がナイフを隠し持っていたとして逮捕。
2017年7月2日
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東野幸治、乃木坂46の握手会に関する発言に疑問「本当に言ってるのかな」
桜井は握手会について「私たちを（ファンと）つなぐ大事なイベント」と発言
トピックニュース
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松本人志 アイドルの握手会に持論「100％の安全なんてありえない」
「安全に気を使ったって、不特定多数の人間を集めて触れ合ってる」と指摘
モデルプレス
2017年6月26日
2017年6月25日
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欅坂46の握手会で発煙筒騒ぎ 刃物などを持ち込んだ容疑者の巧妙な手口
男は刃物などが入った荷物を検査前に忘れ物として届けていたことが分かった
スポーツ報知
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欅坂46の握手会で果物ナイフを所持した男逮捕 なぜ金属探知機通過？
当日は、ハンディ型の金属探知機で、手荷物は念入りに検査されたという
デイリースポーツ
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欅坂46の握手会でナイフ持った男が発煙筒点火 メンバーまで3mの距離
調べに対し容疑者は「刺して殺そうと思った」などと供述しているという
日テレNEWS NNN
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欅坂46の握手会で刃物男 バッグの中身などの入念な確認なし
来場者によると、バッグの中身などの入念な確認はなかったという
スポニチアネックス
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欅坂46の握手会で刃物男が発煙筒に火「刺して殺そうと思った」
刃物を所持していたとして、銃刀法違反容疑で24歳の男を現行犯逮捕
デイリースポーツ