欅坂46の握手会で刃物男を逮捕

2017年6月24日、アイドルグループ「欅坂46」の握手会で発煙筒に火を付けた男がナイフを隠し持っていたとして逮捕。

2017年7月2日

2017年6月26日

2017年6月25日

2017年6月24日