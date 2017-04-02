てるみくらぶが破産手続き
『てるみくらぶが破産手続き』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年3月13日
2018年1月16日
2017年11月10日
2017年11月9日
2017年11月8日
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詐欺容疑で逮捕の「てるみくらぶ」社長ら 営業停止前日まで客から集金か
同社に採用が内定し、同社でアルバイトをしていた男性が、社内の様子を証言
読売新聞オンライン
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経営破綻した「てるみくらぶ」の社長ら 警視庁が逮捕する方針を固める
2016年から2017年にかけて銀行から融資金、約2億円をだまし取った疑い
日テレNEWS NNN
2017年8月15日
2017年5月19日
2017年5月5日
2017年5月3日
2017年4月27日
2017年4月21日
2017年4月4日
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てるみくらぶをTBSもロケで利用「たまむすび」で吉田明世アナが明かす
「結構ね、テレビ局、TBSなんかも使ってたみたい」と明かした
トピックニュース
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「てるみくらぶ」利用者の1100人が海外渡航中 トラブルも
渡航先はハワイや韓国などで、トラブルなどが数件報告されているという
読売新聞オンライン