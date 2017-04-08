「小さな巨人」は、TBS系「日曜劇場」枠で2017年4月16日から放送されるテレビドラマ。主演は長谷川博己。 警視庁本庁と所轄の確執、警察内部の戦いを克明に描くエンターテインメントドラマ。
最終回の平均視聴率は16.4％だったことが19日、分かった
スポニチアネックス
お酒をつぐシーンがあったが、両手でとっくりを持ち、NGを出したそう
スポーツ報知
1位は「貴族探偵」で、熱狂的にはまっているという意見が多く寄せられた
マイナビニュース
情報提供者に謝礼を払うことはあり、捜査費という予算が組まれている
NEWSポストセブン
TBS関係者によると、「アッコにおまかせ！」はマンネリ状態だそう
日刊ゲンダイDIGITAL
平均視聴率は13.9％で、初回13.7％を上回る自己最高をマーク
ネット上では、安田顕が演じる渡部刑事の続投を願う声が殺到
デイリースポーツ
長谷川博己主演のTBS系「小さな巨人」で悪役に挑戦
日刊スポーツ
相方・渡部建と結婚した佐々木希も、「会員制バーのオーナー」役で出演
長谷川博己主演の警察エンターテインメントで、リアルな警察の姿を描く作品
長谷川と市川は、16年の大ヒット映画「シン・ゴジラ」でも共演
オリコンニュース