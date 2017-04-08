小さな巨人(ドラマ)

「小さな巨人」は、TBS系「日曜劇場」枠で2017年4月16日から放送されるテレビドラマ。主演は長谷川博己。 警視庁本庁と所轄の確執、警察内部の戦いを克明に描くエンターテインメントドラマ。