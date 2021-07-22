片桐仁は、お笑いコンビ「ラーメンズ」のメンバー、俳優、彫刻家。埼玉県出身、1973年11月27日生まれ。
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番組では、GQuuuuuuXの物語やキャラクター、MSを紹介
AV Watch
おとなの週末Web
片桐仁にペットの犬を「ほぼ自分で飼ってないですよね」と言われたそう
スポニチアネックス
丸刈りでメガネを着用した姿に「そりゃ税関で止められるわ」と投稿
片桐と17歳の長男、愛犬が、次男を囲んでいるもの
J-CASTニュース
映画の共演がきっかけで、トータス松本と「ガンプラ仲間」になったという
松本から厳しいダメ出しを食らったことを明かし、「師匠ですね」などと言及
デイリースポーツ
元相方の小林賢太郎氏のスキャンダルで、一時は降板危機と報じられていた
東スポWEB
小林賢太郎氏のアドリブだった可能性もあるが、片桐仁にも影響はあるようだ
デイリー新潮
元相方・片桐仁の、今後の活動への影響も懸念されているという
日刊ゲンダイDIGITAL
コンビ時代のネタが要因とされており、元相方の片桐仁が24日のラジオで謝罪
オリコンニュース
ラーメンズの相方だった小林賢太郎氏の解任報道や現在の状況を考慮
日刊スポーツ
元相方の片桐仁は22日、「深くお詫び申し上げます」と謝罪コメントを発表