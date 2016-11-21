2016年に結婚した有名人

2016年に結婚・婚約を発表した有名人をまとめて掲載しています。

2017年1月12日

2017年1月1日

2016年12月31日

2016年12月30日

2016年12月29日

2016年12月23日

2016年12月22日

2016年12月19日

2016年12月9日

2016年12月8日

2016年12月6日

2016年12月5日

2016年11月29日

2016年11月25日

2016年11月24日

2016年11月21日