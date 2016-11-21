2016年に結婚した有名人
2016年に結婚・婚約を発表した有名人をまとめて掲載しています。
2017年1月12日
2017年1月1日
2016年12月31日
2016年12月30日
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三瓶、平愛梨の天然ぶり明かす キャイ〜ン天野ひろゆきの食事会での思い出
平愛梨は「誰か呼んでいい？」と言って母親と妹を連れてきたという
日刊ゲンダイDIGITAL
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「おぎやはぎ」の矢作兼が結婚 ラジオ番組で生報告
番組内で婚姻届を書き、証人は相方の小木博明
スポニチアネックス
2016年12月29日
2016年12月23日
2016年12月22日
2016年12月19日
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VERYモデルの鈴木六夏が結婚発表 お相手は42歳一般男性
お相手は42歳の一般男性で、自身の息子との3人家族になったと報告
オリコンニュース
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「仮面ライダー」俳優の井上正大 モデルで女優のジェイミー夏樹と結婚
「来年春には新しい家族も増え」と、ジェイミーが妊娠していることも報告
オリコンニュース
2016年12月9日
2016年12月8日
2016年12月6日
2016年12月5日
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くりぃむしちゅー有田哲平が結婚したことを発表
「11月29日に入籍いたしました」と番組内で結婚を発表
スポニチアネックス
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及川奈央 41歳の会社員と結婚したことをブログで報告
「本日12月5日に入籍致しました事をご報告させていただきます」と投稿
スポニチアネックス