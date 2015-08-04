京浜東北線の架線断線
JR京浜東北線で架線が切れ、計150本が運休・区間運休、159本が最大で約6時間20分遅れ、乗客約35万人に影響が出たトラブル。
2017年12月17日
2015年8月5日
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京浜東北線の架線切断事故 炎上したユーザーの発言がTwitterで大流行
ある女性のTwitterユーザーが根拠のない事故原因をツイートし、炎上した
ガジェット通信
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JR京浜東北線の架線トラブル 運転士のミスが原因か
JR東日本は、架線が切れたのは運転士のミスが原因との見方を示した
日テレNEWS NNN
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JR京浜東北線の架線トラブル ショートか摩耗して切れた可能性
架線はショートした熱で切れたか、摩耗して切れた可能性があるという
日テレNEWS NNN
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京浜東北線の運転見合わせ、犯人がツイートか？ JR東日本が調査へ
女性は「バッグ投げたら引っかかって電線から火花出て切れた」などと投稿
J-CASTニュース
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京浜東北線の運転見合わせを招いた人物がツイート？ ネットで話題に
架線を切断した原因についてツイートした女性が、ネットで話題になった
livedoor
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JR京浜東北線が全線で運転再開 遅れあり
3本の電車が一時立ち往生し、乗客が線路を歩いて駅に向かったという
日テレNEWS NNN