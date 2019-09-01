『芸能人が物申す』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
選挙への投票を呼びかけ、「ふざけんな石破」と石破政権への不満も吐露
週刊女性PRIME
「私たちが認められないことが認められちゃっている」ような気がすると発言
女性自身
仮面女子・猪狩ともかは「そりゃそうなるよねぇ…」とSNSで言及
スポニチアネックス
Smart FLASH
「人命第一なわけでしょ」「そこを叩くのはちょっとかわいそう」と言及
本来、役所が最初にすることは「口座を凍結することでは」と指摘
J-CASTニュース
「強欲な興行主」と指摘し、東京五輪の際の「銀ブラ」などを非難
東スポWEB
コロナ禍におけるアジア系住民への人種差別に対し、非難の声を上げている
女子SPA！
ある番組で不倫の話になった際、カズレーザーは「不倫しなきゃいい」と指摘
Techinsight
「『新しい生活様式を』なんて、いきなり国に言われてもね」とコメント
婦人公論.jp
26日の番組で、和田アキ子が「ルーズっていう問題じゃない」とバッサリ
8月29日の公開動画では、「サンジャポ」から出演依頼が来たことを明かした
ガジェット通信