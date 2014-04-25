オバマ大統領来日
オバマ米大統領が4月23日から25日にかけて、3年半ぶりに来日する。米大統領の「国賓」来日はクリントン大統領（当時）以来18年ぶり。
2016年4月27日
2016年4月21日
2014年11月4日
2014年5月10日
2014年5月3日
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マツコが怪しむ米大使館の秘密
オバマ氏が宿泊したホテルオークラが、大使館と地下でつながっているとの噂を披露
トピックニュース
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韓国紙「会食外交で日本に勝利」
日本で寿司を半分しか食べなかったことに触れ、「会食外交」の勝利宣言をした
J-CASTニュース
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オバマ氏、韓国では旺盛な食欲
オバマ氏は「プルコギファン」などと韓国料理を礼賛し、旺盛な食欲を見せた
中央日報
2014年4月30日
2014年4月29日
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オバマ氏、首相の要求を拒絶?
繰り返し要求したものの、オバマ氏は何度も拒絶したという
Record China
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オバマ氏は「中国封鎖ツアー」か
今回の日程は、中国の膨張主義を憂慮する同盟国で組まれている
中央日報
2014年4月27日
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周囲を青くさせた麻生氏のKY発言
同氏はオバマ氏にについて「(TPPを)国内でまとめる力はない」と発言
東スポWEB
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首相一派 オバマ氏に当てつけ?
オバマ氏が神戸ビーフ好きと知りながら、牛肉を振る舞うのを避けたと筆者
日刊ゲンダイDIGITAL
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オバマ氏訪日 海外メディア酷評
米タイム誌は「手ぶらで日本を離れることになった」などと評した
Record China
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安倍首相を信用しない米国の思惑
安倍氏の行動には国家安全委員会の設立など、米に利益をもたらす一面がある
Record China
2014年4月26日
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TPP前進せず…首相の未熟な外交
TPPは大筋合意に至らず、形だけの共同声明もモメて1日遅れとなった
日刊ゲンダイDIGITAL
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オバマ氏断った天ぷら屋の心意気
外務省から夕食会に料理提供の打診があったが、予約客を優先し断ったそう
日刊ゲンダイDIGITAL
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尖閣擁護されるも、TPP譲歩せず
日本が譲歩しなければ、尖閣に関する文言を抜くと米側が脅したという報道も
中央日報
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安倍首相、オバマ氏の愚痴こぼす
首相はオバマ氏について「仕事の話ばかりだった」とした
スポニチアネックス