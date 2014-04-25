オバマ大統領来日

オバマ米大統領が4月23日から25日にかけて、3年半ぶりに来日する。米大統領の「国賓」来日はクリントン大統領（当時）以来18年ぶり。

2016年4月27日

2016年4月21日

2014年11月4日

2014年5月10日

2014年5月3日

2014年4月30日

2014年4月29日

2014年4月27日

2014年4月26日

2014年4月25日