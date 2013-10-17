ジャニーズ事務所は2013年9月30日付でKAT-TUNの田中聖(27)との専属契約を解除したと発表。副業や女性問題など複数のルール違反行動による「素行不良」が理由とみられる
13年の大晦日に、KAT-TUNのメンバーから田中にメールが届いたという
週刊女性PRIME
六本木の小さなバーに、知人の紹介でアルバイトの面接を受けたという田中
東スポWEB
副業禁止のジャニーズ時代にも店は続けており、解雇の要因の一つともされる
映画関係者によると、今回の作品は解雇される前に撮った映画だからとのこと
田中は沖縄県で開催中の「第6回沖縄国際映画祭」に参加
モデルプレス
田口から中丸には寝起きの機嫌が悪いという不満がぶつけられた
好きなマンガを語ると共に、ファンのリクエストに応える形でコスプレ写真も公開
ナリナリドットコム
「僕らは最後までKAT-TUNでいると決めている」と上田が宣言
15日、元関西ジャニーズJr.の山碕薫太がTwitterを開設
トピックニュース
「こういうニュースがジャニーズのイメージを落としてしまったら残念」と嵐ファン
NEWSポストセブン
繊細で優しい面も多く、インコやウサギなどの小動物を飼っていたと関係者
女性自身
同グループの新曲「楔」には田中も参加していたが、田中の声がカットされるとわかった
J-CASTニュース