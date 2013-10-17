KAT-TUN田中聖の契約解除

ジャニーズ事務所は2013年9月30日付でKAT-TUNの田中聖(27)との専属契約を解除したと発表。副業や女性問題など複数のルール違反行動による「素行不良」が理由とみられる

2016年4月19日

2015年12月25日

2014年12月20日

2014年3月26日

2014年3月23日

2013年12月3日

2013年11月26日

2013年11月18日

2013年11月15日

2013年10月23日

2013年10月21日

2013年10月17日