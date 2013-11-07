『iOS 7』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
J-CASTニュース
今回の「WWDC(世界開発者会議)2025」では「素材(Material)」が発表された
Real Sound
iOS 26では「ライブ翻訳」や「Games」など、機能強化が見られた
透明感を活かしたデザインで、コンテンツを邪魔せずに操作できるという
AV Watch
8にアップグレードした人は、もう7へのダウングレードができないことに
ギズモード・ジャパン
紛失時、別のアップル製品でIDなどを入力すると、端末の現在地がわかる
ウレぴあ総研
アップデート内容のメインは、バグ潰し
モバイル版OSから多くのデザイン要素を受け継ぐという
アップデートすると、指紋認証機能Touch IDの認識性能が向上する
マイナビニュース
着信画面は、アイコンが大幅に小さくなったため不評
GIGAZINE（ギガジン）
簡単に「iPhoneを探す」を無効化し「iCloud」アカウント情報を削除できる
脱獄アプリを動かすために多くが利用する「MobileSubstrate」がiOS7対応外と判明
iCloudと連携させることで、iOS端末やAndroid端末、PCとデータの同期が可能
中身は「FaceTime通話のバグ修正および改善」となっている
Engadget 日本版
ユーザーからの要望に応えてストリートビューとナビゲーション機能を改良