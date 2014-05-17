PC遠隔操作ウイルス事件
『PC遠隔操作ウイルス事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2014年6月1日
2014年5月23日
2014年5月21日
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片山被告、だます事を常に考える
同被告は、弁護団との面会の際には、「どうだますか」を常に考えていたという
日テレNEWS NNN
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片山被告が語る「2つの人格」
被告は、弁護団に「自分の中に良い自分と悪い自分がいる」などと話している
日テレNEWS NNN
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片山被告の精神鑑定の請求を検討
被告は、弁護団に対し「自分はサイコパス」などと話している
日テレNEWS NNN
2014年5月20日
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片山被告が保釈前考えていた計画
保釈される前から、「自作自演のメール」を送ることを考えていたという
弁護士ドットコム
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片山被告の全面告白に弁護人驚き
「これほど劇的な展開は初めてだ」と話し、突然の告白に驚いたという
読売新聞オンライン
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片山被告、電話で母の言葉に涙
片山被告は、「真犯人でも受け入れる」と電話で母親に言われ涙ぐんだという
読売新聞オンライン
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PC遠隔 被害者家族「やっぱり」
被害者家族は「やっぱりか」と思ったといい、なぜやったか知りたいと話した
読売新聞オンライン
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平然と嘘つく片山被告の精神状態
片山被告は偽メールに、母親が心配していて早く裁判を終わらせたかったと話している
日テレNEWS NNN
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片山被告、山で自殺考えていた
連絡が取れなかった19日は高尾山に行き、自殺を考えていたという
読売新聞オンライン
2014年5月19日
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片山被告の保釈取り消しを請求
このメールは、現在裁判中の片山被告が自ら送ったとみられることが分かった
日テレNEWS NNN
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片山被告自ら真犯人メール送信か
同メールは、片山祐輔被告が自ら送ったとみられることが分かった
日テレNEWS NNN