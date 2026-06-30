ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた『しゃもじ型うろこ取り』が想像以上に便利でした。よくある凹凸付きの金属製アイテムとは違い、シンプルな黒いヘラ状のデザインが特徴。軽くて扱いやすく、ウロコに逆らって動かすことでしっかり除去できます。お手入れもしやすい商品なので、この機会に要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：しゃもじ型うろこ取り価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコー