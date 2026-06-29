◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本―ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が29日（日本時間30日）、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表（FIFAランク17位）―ブラジル（同5位）を中継するNHK BSに解説として出演。前半29分、MF佐野海舟（25＝マインツ）が先制ゴールを決めると「ワオ！」と大喜びした。

佐野が中盤でボールを奪って持ち込むと「打て打て！」と大声を出し、右足のミドルシュートが決まると「イエス！」と絶叫。それでも大喜びの選手たちに「戻れ、戻れ！喜び過ぎんな。戻れて、もうええから」と冷静に呼び掛けた。

それでもVTRを見て「スーパーですよ」と喜び、「ワオ！1にワオ、2にワオ、3にワオっすよね」。実況の小宮山晃義アナウンサーが「4はありますか？」と聞くと「ワオ」と答えた。

小宮山アナと本田は1次リーグ初戦のオランダ戦以来3試合ぶりの再コンビ。オランダ戦での「怖いのは今日、1にガクポ（ハクポ）、2にガクポ、3にガクポ」「4は誰ですか？」「デヨング？」を踏まえた新たな“語録”がこの試合でも生まれた。

本田は試合前には自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信。スコア予想を聞かれると考えつつ「1―1で劇的な得点を延長で取って2―1勝利」と話していた。