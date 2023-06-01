森保ジャパンがブラジルに1ー2で敗れる 今大会はベスト32で敗退
森保ジャパンは日本時間30日、ワールドカップ決勝トーナメント1回戦でブラジルと激突。
前半はピンチの場面もありながら、鎌田大地のフリーキックや、27分にはコーナーキックから上田綺世がヘディングする場面も。
そして29分、佐野海舟がインターセプトから自らボールを持ち込み右足で決めゴール！代表初ゴールで日本が先制！
日本が1点リードで迎えた後半の11分、カゼミーロのヘディングでブラジルが同点に。
後半32分、日本は遠藤航に代わって召集された町野修斗が途中出場！大一番で大抜擢となった。
だが後半アディショナルタイム、ブラジルがマルチネッリのゴールで勝ち越し。
試合はそのまま終了。日本は1ー2で敗れベスト32で敗退となった。
前半はピンチの場面もありながら、鎌田大地のフリーキックや、27分にはコーナーキックから上田綺世がヘディングする場面も。
そして29分、佐野海舟がインターセプトから自らボールを持ち込み右足で決めゴール！代表初ゴールで日本が先制！
日本が1点リードで迎えた後半の11分、カゼミーロのヘディングでブラジルが同点に。
後半32分、日本は遠藤航に代わって召集された町野修斗が途中出場！大一番で大抜擢となった。
だが後半アディショナルタイム、ブラジルがマルチネッリのゴールで勝ち越し。
試合はそのまま終了。日本は1ー2で敗れベスト32で敗退となった。