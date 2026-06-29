犬の下痢や嘔吐はなぜ起こる？考えられる主な原因

愛犬が下痢や嘔吐を引き起こすと、「どうしたのだろう？」「何か大きな病気なのでは……」と強い不安に襲われる飼い主さんは多くいると思います。

まずは、犬の下痢や嘔吐がどんな原因で起こるのか見てみましょう。

食べ過ぎ 食べ慣れていないものを食べた 消化しにくいものを食べた 強い ストレス 強い疲労 異物誤飲 一時的な体調不良や 病気

犬の嘔吐や下痢は、さまざまな原因が考えられます。ストレスや食べ過ぎ、ドッグフードの切り替えなどでも下痢や嘔吐を引き起こすことがあるので、元気や食欲があるときは、一過性の症状である可能性が高いです。

しかし、中には腸閉塞や熱中症、脱水症状など、恐ろしい病気が隠れていることもあるので、普段の様子と比較して、少しでも違和感を覚えたら速やかに緊急対応すべきでしょう。

犬の下痢・嘔吐『危険な症状』５選

下痢や嘔吐の症状が現れていても、一時的なものや元気があれば、様子見で問題ないケースも多くあります。しかし、下記のような症状が現れている場合は注意してください。

1.1日に何度も繰り返し嘔吐・下痢を起こす

1日に何度も嘔吐や下痢を繰り返す場合は危険なサインです。

特に、水を飲んでも吐いてしまったり、数時間おきに吐く、下痢の状態が水っぽいといった症状は、早めに受診してください。

2.血便や血の混じった吐瀉物

赤い血や黒っぽい血が混ざる場合は消化管で出血を起こしている可能性が考えられます。他にも、危険性の高い中毒症状など、命に関わる症状が現れている恐れも否めません。

この症状は緊急性が高いため、速やかに動物病院へ相談しましょう。

3.ぐったりしていて元気がない

下痢や嘔吐の症状だけでなく、

元気がない 動かない 呼びかけへの反応が鈍い

といった普段とは異なる様子が見られる場合も注意が必要です。もしかすると、意識が朦朧としている可能性も考えられるので、緊急性が高い危険な状態だと判断し、動物病院へ連れていくことを推奨します。

4.お腹を痛がる様子が見られる

もしも愛犬がお腹を痛がるような様子が見られたら、腸閉塞など緊急性の高い症状の可能性があります。犬が強い腹痛を起こしているときは、

お腹を触られるのを嫌がる 背中を丸める お腹を伸ばすような姿勢をとり続ける

などの様子を見せることが多いです。もしも緊急性の高い症状の場合、命の危険もあるので、速やかに動物病院を受診してください。

5.激しい動きをしていないのに息が荒い

嘔吐や下痢を起こしているとき、動いていないのに「ハァ、ハァ」と息が荒くなっている場合は、犬自身が体に強い異変を感じているサインです。

痛みや苦しさを感じている状態なので、早めに動物病院で診察や検査を受けてください。

緊急で治療が必要な状態かどうかを判断する方法

下痢や嘔吐が続く中、特に怖いのが脱水症状です。もしも以下のような様子が見られたら、脱水症状に陥っている恐れがあるので気をつけてください。

歯ぐきが乾いている 激しい パン ティングが続いている 水を飲みたがらない 目がくぼんで見える 引っ張った時に皮膚の戻りが遅い ぐったりしていて反応が薄い

犬は体が小さいため、脱水症状が急速に進むことも少なくありません。少しでも上記の症状が気になった場合は、早めに動物病院を受診してください。

また、夏場や暖房を使う時期は、熱中症にも注意が必要です。

激しい パン ティング よだれが増える 歩くときや立ち上がるときにふらつく ぐったりしている 痙攣を起こしている

以上の症状が見られる場合は、緊急対応が必要です。

病院へ行くべき？様子を見てもよいケース

すべての下痢や嘔吐の症状が緊急性の高い状態とは限りません。

様子を見ても比較的問題のないケースは、

1回だけ吐いた 軟便が1回出た その後は食欲と元気が完全にいつも通り

などの状態です。この場合は一時的な食べ過ぎや、軽度の消化不良などが原因である可能性が高く、半日ほど絶食・絶水をして胃腸を休ませることで自然に落ち着くこともあります。

ただし、子犬やシニア犬、持病がある犬は、状態が急変することもあります。少しでも「いつもと違う」と感じたら、無理に自己判断せず、病院へ相談することも大切です。

まとめ

犬の下痢や嘔吐は比較的よく見られる症状ですが、中には命に関わる病気が隠れていることもあります。

特に注意すべきは、繰り返される嘔吐や下痢、血が混ざっている、元気がなくぐったりしているといったケースです。愛犬の様子を普段からよく観察し、「何かおかしい」と感じたら早めに動物病院へ相談しましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)