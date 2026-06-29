― ダウは44ドル安と3日ぶりに反落、オープンAIのIPO延期報道でAI相場の先行きに懸念広がる ― ＮＹダウ 51876.11 ( -44.51 ) Ｓ＆Ｐ500 7354.02 ( -3.47 ) ＮＡＳＤＡＱ 25297.62 ( -60.98 ) 米10年債利回り4.369 ( -0.023 ) ＮＹ(WTI)原油 69.23 ( -2.69 ) ＮＹ金 4096.3 ( +48.7 ) ＶＩＸ指数18.41 ( -0.48 ) シカゴ日経225先物 (円建て)69700 ( +9