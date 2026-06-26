台風7号は27日の昼前から昼過ぎにかけて県内に最も接近する見込みです。県内では26日夜遅くから27日明け方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。気象台は低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害やうねりを伴った高波強風に十分注意するよう呼び掛けています。台風7号は午前10時現在、久米島の北にあって1時間に約20キロの速さで北北東に進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23