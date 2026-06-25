7月1日の「氷室の日」を前に、金沢市内の和菓子店では、無病息災を祈る氷室まんじゅうづくりがピークを迎えています。氷室まんじゅうは、加賀藩が氷室の氷を江戸幕府へ献上する際に、無事に届けられるようにと神仏に供えたことが由来とされ、毎年7月1日の氷室の日に無病息災を願って食べる伝統菓子です。金沢市の和菓子店「森八」の工場では、氷室まんじゅうの製造がピークを迎え、朝から赤、白、緑と色とりどりのまん