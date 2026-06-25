使い勝手がよくおいしいことから食卓にもよくあがる豚肉。さらに、疲労回復効果もあることから、疲れやすい人やスポーツをする人におすすめの食材です。そんな豚肉を、栄養を逃さずにおいしく食べるにはどうしたらよいのでしょうか。 今回は『明日から使えるプロの食材術増補版』より、学術博士・栄養士の佐藤秀美さんに、豚肉の栄養成分や、栄養を生かす工夫を教えていただきます。 さらに、豚肉の個性を最大限まで引