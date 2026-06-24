高知県香南市では山北みかんの収穫が最盛期を迎えていて、6月24日新たなブランドもお披露目されました。小ぶりで酸味と甘さのバランスが抜群の山北みかん。香南市では、山北みかんの収穫が最盛期を迎えています。JA高知県香美地区温室みかん部会では、部員37人が約10ヘクタールの圃場でみかんを栽培していて2026年は例年より少ない550トンの出荷を見込んでいます。■ 市村涼さん「例年より甘い、今年のは自信がある」また温