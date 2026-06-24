シンガーソングライターの岡崎体育（36）が24日、活動休止を発表した。

公式サイトに「ソニー・ミュージックアーティスツ 岡崎体育スタッフ」の名義で「この度、岡崎体育は、心身の体調不良が続いていることから、医師の診断および本人の意向を踏まえ、当面の間、活動を休止する運びとなりました」と発表文が記載された。

続けて「日頃より応援してくださっている皆様、ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「年内に開催を予定しておりました公演・イベントにつきましては、すべての公演を中止し、イベントへの出演を見合わせることといたします」とした。

現在は回復に向けて療養に専念しているとし、今後の活動再開については「本人の体調を最優先に、慎重に判断する」方針だ。

岡崎体育は京都府宇治市出身の男性ソロプロジェクト。16年5月発売のアルバム「BASIN TECHNO」でメジャーデビューし、同アルバム収録の「MUSIC VIDEO」は「第20回文化庁メディア芸術祭」エンターテインメント部門新人賞を受賞した。音楽活動以外にも、タレントや俳優、CM出演などマルチに活動中。今年がデビュー10周年。