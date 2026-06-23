家のキレイを保つための「もの選びのコツ」をご紹介します。教えてくれたのは、シンプルライフを10年以上続けている整理収納アドバイザーのFujinaoさん。ものを買う前に4つのポイントを意識することで、ムダ買いを防ぎ、快適な暮らしにつながるといいます。詳しく伺いました。1：新しいものを買う前に「ものを捨てる」家の中にものが増えない人の多くに共通しているのは、「新しいものを買う前に、今もっているものを見直している