ヤマハ発動機販売は9月25日、空冷・2ストローク49cm³オートマチックエンジンを搭載するキッズ向けファンバイク「PW50」の2027年モデルを発売する。「PW50」※画像はCG合成によるイメージで、国内モデルとカラーおよび仕様が一部異なる場合がある○PW50の特徴は?「PW50」は体重25kg以下の子ども向けオフロード入門モデルで、1980年の初代から40年以上続くロングセラーだ。主な特長は、1）スロットルの簡単操作で走るオートマチ