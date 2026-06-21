チュニジアを4-0撃破サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦した。4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進。大活躍した上田綺世の所属が日本語を添えて祝福すると、日本人からある人物への感謝が殺到した。上田が最高の輝きを放った。前半31分、寄せてきた相手選手の股を抜き、サイドネットに突き刺してW杯初得点を挙げ