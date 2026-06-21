「大谷とかでも、5回とか6回で勝利投手の権利を得たら……」お笑いタレントの有吉弘行が、米メジャーリーグ・ドジャース山本由伸投手の“すごさ”を熱弁した――。有吉弘行○「メジャー行ってからもずっと投げてる」14日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)に出演した有吉。現地時間13日のホワイトソックス戦で、8回2死までパーフェクトピッチングをみせた山本に、「ベッツが緊張しちゃってエラーし