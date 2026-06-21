「大谷とかでも…」「史上最高」ドジャース・山本由伸の“すごさ”を有吉弘行が熱弁
「大谷とかでも、5回とか6回で勝利投手の権利を得たら……」お笑いタレントの有吉弘行が、米メジャーリーグ・ドジャース山本由伸投手の“すごさ”を熱弁した――。
有吉弘行
○「メジャー行ってからもずっと投げてる」
14日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)に出演した有吉。現地時間13日のホワイトソックス戦で、8回2死までパーフェクトピッチングをみせた山本に、「ベッツが緊張しちゃってエラーしちゃって。そのあと、集中力が切れて、9回にホームラン打たれたけど……」とちょっぴり残念そうに振り返りながら、「それでもすごいよな。あの人さ、メジャー行ってからも、ずっと投げてるよな。あの人すごいな」と感嘆した。
さらに、「大谷とかでも、5回とか6回で勝利投手の権利を得たら、代わるじゃない? 山本由伸って結構すごいよな」と続けると、アシスタント陣から、「元気ですよね」と声が上がり、「元気だよ(笑)。まずはやっぱり、元気が一番なんだよ」と大絶賛。「日本にいるときからずっと元気だよね。それで、世界大会でも元気なんだもん。いや、本当にすごい。史上最高なんじゃない? この人」「選手が一番不安なのは、ケガすることだもん。ケガしないしさ、元気ってのがすごいよ」と称賛が止まらなかった。
【編集部MEMO】
2010年4月から放送中のラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』。有吉弘行と様々なアシスタント芸人が、軽快なトークを展開する。番組テーマは「ストレス解消性バラエティ」で、日曜夜に笑える“毒”を有吉が提供する。
有吉弘行
○「メジャー行ってからもずっと投げてる」
14日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)に出演した有吉。現地時間13日のホワイトソックス戦で、8回2死までパーフェクトピッチングをみせた山本に、「ベッツが緊張しちゃってエラーしちゃって。そのあと、集中力が切れて、9回にホームラン打たれたけど……」とちょっぴり残念そうに振り返りながら、「それでもすごいよな。あの人さ、メジャー行ってからも、ずっと投げてるよな。あの人すごいな」と感嘆した。
【編集部MEMO】
2010年4月から放送中のラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』。有吉弘行と様々なアシスタント芸人が、軽快なトークを展開する。番組テーマは「ストレス解消性バラエティ」で、日曜夜に笑える“毒”を有吉が提供する。