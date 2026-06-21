1974年ポルシェ911カレラRSRターボ 2.14レースで圧倒的な強さを見せていた911カレラRSR 3.0だったが、これ以上のスケールアップとパワーアップは限界だった。そこで着目したのが、ターボチャージャーの存在。【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #191974年ポルシェ911カレラRSRターボ 2.14編全4枚ポルシェは、北米で行われていたグループ7マシンで競うCan-am（カンナム）シリーズ用に製作して王座を勝ち取った917/10と91