【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Hana Hopeの、海外プロデューサーを迎えた新曲「Hearts Glow」が7月クールTVアニメ『さよならララ』エンディングテーマに決定。同アニメのメインPV第3弾が公開された。 ■20歳を迎え2拠点で活動を行うHana Hopeならではのメッセージソング 『さよならララ』は、『メイドインアビス』『わたしの幸せな結婚』『盾の勇者の成り上がり』『少女☆歌劇レヴ