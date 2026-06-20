W杯オランダ戦サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第2節・チュニジア戦を迎える。第1節ではオランダと2-2の引き分け。負傷していたオランダ選手の近況に、ファンも驚きの声を上げている。オランダ代表DFのヤン・ポール・ファン・ヘッケは、日本戦で右目を負傷。目の下が大きく腫れている姿も確認されていた。三笘薫が所属する英プレミアリーグのブライトンでプレーしていたが、